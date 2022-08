365 Jours L'Année d'après : une scène de sexe à trois torride pour le final de la trilogie érotique Netflix

La saga Netflix "365 Jours" se conclut enfin avec "L'Année d'après". Un troisième film toujours aussi torride qui réserve une scène de sexe à trois pour le moins surprenante entre Laura, Massimo et Nacho !

La conclusion de 365 Jours

À la sortie du premier 365 Jours, en 2020, l'adaptation de la trilogie de romans de Blanka Lipińska a fait vriller certains spectateurs à cause de la base amorale de cette histoire : la romance entre Massimo et Laura, qu'il kidnappe pour qu'elle tombe amoureuse de lui. Cela n'a pas empêché la plateforme de streaming de faire le buzz, bien au contraire.

Le succès était au rendez-vous et Netflix a tenu à capitaliser dessus en produisant au plus vite des suites. Pourtant, 365 Jours n'est clairement pas une œuvre de qualité. Mais elle a su se faire remarquer grâce à des scènes de sexe torrides, influencées par un certain fantasme pornographique et une imagerie Instagram.

365 Jours : L'Année d'Après ©Netflix

Le second opus, 365 Jours : Au Lendemain, est arrivé sur Netflix le 27 avril 2022. On y retrouvait le couple Laura / Massimo qui battait de l'aile lorsque la jeune femme a cru voir son compagnon en pleine partie de jambe en l'air avec une autre. Ne sachant pas qu'il s'agissait en réalité du jumeau maléfique de Massimo, Laura a fui avec le ténébreux Nacho. Là encore, elle était loin de se douter que cet homme cachait sa véritable identité et était en fait un rival mafieux de Massimo. Après avoir appris la vérité, et alors qu'elle s'apprêtait à retrouver Massimo, Laura s'est fait tirer dessus. Mais pas de panique, la blessure ne lui a pas été fatale, et nous voilà donc déjà avec 365 Jours : L'Année d'Après, chargé de conclure la saga.

Laura, Massimo et Nacho s'envoient en l'air !

Netflix n'a pas trainé pour produire ce troisième film, qui arrive sur la plateforme à peine quatre mois après le précédent. Si la réalisation n'a pas changé, les thématiques non plus. Au programme, 365 Jours : L'Année d'Après propose toujours autant de scènes de sexe, de soirées dans des clubs, de villas, de plages, etc. Car, alors que Laura a survécu, elle ne compte pas rester au lit sans rien faire.

Assez vite, la jeune femme souhaite sortir pour s'amuser avec sa meilleure amie Olga, et surtout retrouver les plaisirs charnels avec Massimo. Cependant, alors que le couple pourrait se remettre tranquillement de ses émotions, la jalousie de Massimo va prendre le dessus. Ce dernier s'interroge sur ce qu'il s'est passé entre sa compagne et Nacho. Et celle-ci garde de bons souvenirs de cette période.

365 Jours : L'Année d'Après ©Netflix

Mieux encore, Laura se laisse aller à certains fantasmes, allant même s'imaginer dans un plan à trois avec Massimo et Nacho. Une scène de sexe qui arrive après les deux tiers du film et qui voit les deux hommes donner de leur personne en s'embrassant langoureusement.

On peut s'attendre à ce que les spectateurs réagissent rapidement à cette séquence. On se souvient que certains avaient déjà imaginé que les deux acteurs, Michele Morrone et Simone Susinna, puissent être en couple. La fiction ne devrait pas rejoindre la réalité. Mais vous pouvez toujours découvrir cette séquence sulfureuse sur Netflix.