Ce prochain thriller anxiogène s'annonce étouffant, et c'est un film français !

Découvrez la bande-annonce de "37 : l'ombre et la proie", un thriller intrigant dans lequel une femme mystérieuse est prise en stop par un chauffeur qui n'est peut-être pas si innocent...

Une bande-annonce captivante pour 37 : l'ombre et la proie

Les apparences sont parfois trompeuses... C'est le moins qu'on puisse dire lorsqu'on découvre la bande-annonce et le pitch de 37 : l'ombre et la proie. Dedans, un chauffeur-routier accepte de prendre en stop une femme enceinte. Suivant les codes du thriller, elle aurait tout d'une future victime qui tenterait d'échapper à un homme dangereux. Mais, et si les rôles s'inversaient ici ? Le comportement de la jeune femme, qui se fait appeler 37, se révèle de plus en plus étrange. Et le fait qu'elle détienne une arme n'est pas vraiment rassurant. À l'inverse, Vincent, le chauffeur, pourrait ne pas être si innocent et avoir quelque chose à cacher. Le synopsis annonce que "entre le chauffeur et sa passagère va s’engager un jeu diabolique qui va bientôt devenir totalement hors de contrôle".

Mise en ligne par Sony Pictures, la bande-annonce de 37 : l'ombre et la proie (vidéo en une d'article) ne tarde pas à intriguer. Une ambiance pesante et inquiétante se dégage de ces images, et les personnages qui gravitent autour de Vincent n'inspirent pas plus confiance. Quelques images fortes viennent ponctuer la bande-annonce bien rythmée qui se garde de trop en montrer. On nous promet ainsi un thriller prenant et terriblement angoissant.

Quand voir le film ?

On doit ce prochain film à la société Parasomnia Productions, née de l’association entre Moana Films et Sony Pictures Entertainment France., et présentée comme un Blumhouse français. À la réalisation, Arthur Môlard signe son premier long-métrage, tandis que Guillaume Pottier (Sentinelles) et Melodie Simina tiennent les deux rôles principaux. On pourra bientôt découvrir 37 : l'ombre et la proie. Le film est daté par Sony Pictures France au 20 novembre prochain dans les salles de cinéma.