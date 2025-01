4 millions d'entrées et une grosse polémique : cette comédie française vit ses derniers jours sur Netflix

Véritable succès en salles, Les Nouvelles Aventures d'Aladin, porté par Kev Adams, s'apprête à quitter le catalogue Netflix le 13 février. Avec plus de 4 millions d'entrées, ce film a marqué l'année 2015 par son succès commercial, mais également par une controverse autour des critiques en ligne.

Un succès populaire indéniable

Sorti en octobre 2015, Les Nouvelles Aventures d'Aladin revisite le conte légendaire avec une approche humoristique et décalée. Le film suit Sam, un jeune homme interprété par Kev Adams, qui, déguisé en Aladin pour amuser des enfants, se retrouve plongé dans un récit fantastique. Avec un casting composé de Jean-Paul Rouve, Éric Judor, Michel Blanc et Vanessa Guide, cette relecture du conte classique a su séduire un large public familial.

Dès sa sortie, le film a enregistré des chiffres impressionnants. Avec plus d'1,4 million d'entrées dès sa première semaine, il s’est rapidement imposé comme l'un des plus gros succès français de l'année, atteignant un total de 4,4 millions de spectateurs en fin d'exploitation. Cet engouement a permis au film de s'inscrire dans la tendance des comédies populaires portées par des humoristes en vogue, attirant une audience jeune et familiale, friande de ce genre de divertissement.

Mais si Les Nouvelles Aventures d'Aladin a brillé par son succès commercial, il n’a pas pour autant échappé aux critiques. La presse spécialisée a pointé du doigt son humour jugé parfois trop simpliste et une mise en scène conventionnelle, contrastant avec l’enthousiasme du public. Malgré ces réserves, le film a su tirer son épingle du jeu en capitalisant sur la notoriété de Kev Adams et sur une campagne promotionnelle massive.

Une polémique autour des critiques et de la réception du film

Au-delà de son succès public, Les Nouvelles Aventures d'Aladin a également suscité des débats concernant la gestion des critiques en ligne. Peu après sa sortie, le film s’est retrouvé au cœur d’une controverse lorsque des internautes ont accusé certaines plateformes d'avoir volontairement filtré ou modéré les avis négatifs. Sur le site AlloCiné, la note presse, basée sur un nombre restreint de critiques, a soulevé des interrogations quant à sa représentativité réelle.

La suppression temporaire des commentaires spectateurs a également alimenté les suspicions, certains y voyant une tentative de contrôler l’image du film face aux retours plus mitigés du public.

AlloCiné, mais aussi le distributeur et la production ont réfuté ces allégations, expliquant ces décisions par la nécessité de préserver des échanges respectueux face à un déferlement de commentaires parfois inappropriés. Malgré cette polémique, le film a poursuivi sa carrière avec succès, en devant le premier succès français de 2015 au box-offic.