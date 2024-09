La suite de cette comédie culte sur le football arrive plus tôt que prévu

22 ans après la sortie de "3 Zéros", Fabien Onteniente arrive au cinéma en octobre avec la comédie "4 Zéros". Une suite et une nouvelle histoire dans le milieu du football, pour laquelle on retrouve Gérard Lanvin et Isabelle Nanty, accompagnés pour l'occasion de Didier Bourdon.

4 Zéros avance sa sortie

Fournisseur régulier de comédies populaires à succès, Fabien Onteniente sera très bientôt de retour au cinéma. On ne l'y avait plus vu depuis All Inclusive en 2019, mené par son acteur fétiche Franck Dubosc. Ensemble, ils ont connu beaucoup de succès avec les trois films Camping (2006 - 2016) et la comédie Disco sortie en 2008. Mais ce n'est ni pour un nouveau film Camping, ni même avec Franck Dubosc, que Fabien Onteniente revient. En effet, 22 ans après sa comédie sur le monde du football 3 Zéros, il a réalisé sa suite, logiquement titrée 4 Zéros.

3 Zéros ©BAC Films

Initialement annoncé pour le 9 avril 2025, 4 Zéros a été avancé et sera à découvrir dans les cinémas dès le 23 octobre 2024. On y retrouvera quelques-unes des têtes d'affiche du film 2002, à savoir Gérard Lanvin, Isabelle Nanty et Stomy Bugsy.

Sylvie Colonna (Isabelle Nanty), présidente du club de foot des Haricots d’Arpajon, a refait sa vie avec José Pinto (Didier Bourdon). Ensemble, ils tiennent un restaurant portugais à Pontault-Combault : le Churrasco. Mais les affaires vont mal. Leur fils, Manu (Paul Deby), trentenaire un peu paumé, rêve de devenir agent du nouveau Mbappé. Un jour, il tombe sur une pépite : Kidane (Mamadou Haïdara), un jeune prodige qui met le feu sur les terrains. Mais d’autres agents rodent déjà…

Les Pinto, qui voient en Kidane l’espoir de sortir de la galère, décident d’appeler à la rescousse Alain Colonna (Gérard Lanvin), qui vit une retraite tranquille à Tahiti. Tous ensemble, ils vont devoir affronter DZ (Kaaris), l’agent le plus influent du milieu, un homme au bras long et à la mauvaise réputation… Avec comme objectif de permettre à Kidane d’intégrer le club de ses rêves : le Paris Saint-Germain.

Des stars et des footballeurs au casting

En reprenant l'idée originelle du premier film, celle de l'éclosion d'un virtuose du football et de l'agitation tout autour, 4 Zéros s'inscrit ainsi dans la parfaite continuité de 3 Zéros. Mais le temps passant, le casting change forcément et hormis les trois comédiens cités ci-dessus, c'est donc de nouveaux talents qui animeront cette histoire. On compte notamment Kaaris dans le rôle de DZ, Paul Deby dans le rôle du fils de Sylvie et José, incarné lui par la star de la comédie Didier Bourdon, ainsi que Shy'm. Des stars du football y font aussi une apparition, entre autres Paul Pogba, David Ginola, Presnel Kimpembe et Éric Abidal, ou encore Guy Roux et Rolland Courbis.