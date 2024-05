Un des meilleurs films de requins va avoir droit à une nouvelle suite

Sept ans après la sortie de "47 Meters Down", film de requins angoissant et étouffant, et un deuxième film sorti en 2019, un troisième film est en préparation. Le scénario de ce nouveau film "47 Meters Down" a été dévoilé, et son réalisateur annoncé.

Prêts à replonger ?

Dans le cinéma de requins, qui va du chef d'oeuvre Les Dents de la mer à des séries Z improbables - qui assument que "plus c'est nul, mieux c'est" -, 47 Meters Down sorti en 2017 a été une excellente surprise. Réalisé par Johannes Roberts et tourné avec un budget minimal de 5,3 millions de dollars, il rapporte plus de 62 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Un très beau succès commercial doublé d'une réception critique bienveillante, soulignant que sans révolutionner le genre 47 Meters Down réussit son objectif de divertissement, avec des requins très convaincants dans l'effroi qu'on attend d'eux.

L'idée de 47 Meters Down se distingue par un double danger. Les requins évidemment, mais aussi le manque d'oxygène qui menacent les deux soeurs coincées dans une cage, à donc 47 mètres de profondeur. Celles-ci sont incarnées avec application et intensité par Claire Holt et Mandy Moore. Suite à ce succès, un deuxième film est produit en 2019, 47 Meters Down : Uncaged, avec cette fois-ci un groupe de filles égarées dans des grottes sous-marines infestées de très dangereux requins. Sur un budget de 12 millions de dollars, le film en rapporte 47 millions en recettes mondiales.

Un cran en dessous du premier film, mais une performance suffisante pour que Johannes Roberts confirme en février 2020, bien qu'il ne le réalisera pas, qu'un troisième film est bien en préparation.

47 Meters Down : Uncaged © Prime Video

47 Meters Down 3 prochainement en production

Comme révélé en exclusivité par Deadline, un troisième film 47 Meters Down sera ainsi en quête d'acheteurs au Marché du Film du Festival de Cannes 2024. Un scénario est prêt, écrit par Ernest Riera, scénariste des deux premiers films, et c'est le réalisateur canadien spécialiste de l'horreur Patrick Lussier qui sera derrière la caméra.

L'histoire de ce nouveau film suivra un père souhaitant récréer un lien avec sa fille, à l'occasion d'une plongée dans les eaux tropicales et l'exploration d'une célèbre épave. Mais durant la plongée, leur guide a un accident et le père et la fille se retrouvent seuls. Perdus dans l'épave labyrinthique, avec leur oxygène qui s'épuise et des requins assoiffés de sang qui rôdent, il va leur falloir coopérer pour parvenir à s'échapper.

Aucun casting n'a pour le moment été annoncé. S'il trouve des acquéreurs au Festival de Cannes, une date d'entrée en production de ce troisième film devrait alors être rapidement annoncée.