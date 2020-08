47 Ronin : la suite va être réalisée par un acteur de Mulan

Juste avant que Keanu Reeves amorce son retour en grande pompe avec le premier "John Wick", il était impliqué dans le désastre "47 Ronin". Échec commercial frappant, ce film aura pourtant le droit à une suite qui sera dirigée par l'un des acteurs de "Mulan."

Le bide 47 Ronin

On savoure comme il se doit le regain de popularité fulgurant dont bénéficie Keanu Reeves. Parce qu'on sait qu'il a traversé une période creuse durant laquelle 47 Ronin a été l'un des pires moments. Ce gros film d'action à 175 millions de dollars n'en a rapporté que 150 millions à travers le monde, ce qui est franchement ridicule. Devant la caméra de Carl Rinsch, Keanu Reeves incarnait Kai, un guerrier qui prend la tête d'un commando de 47 ronins pour tuer un seigneur de guerre. Mélange entre le cinéma d'action asiatique et le fantastique, le long-métrage se traîne une réputation bancale mais il ne faut pas lui retirer les quelques qualités qu'il affiche. Si on ne le vendra pas comme un morceau incontournable de la carrière de Keanu Reeves, il n'est pas aussi honteux que ce que le box-office laisse penser.

Et malgré tout, une suite arrive

Quand on voit un tel bilan financier, on se dit qu'une suite n'est pas évidente. Les producteurs aiment prolonger le plaisir quand ils ont des garanties et, dans ce cas, c'est même l'inverse. Deadline annonce pourtant qu'un second film est dans les tuyaux. Le scénario se déroulera 300 ans après le premier, dans un monde exotique et cyberpunk. Le melting-pot risque d'être explosif, avec toujours des arts martiaux, de l'action mais également des éléments qui vont lorgner vers l'horreur. Pour mettre en scène ce prolongement, c'est Ron Yuan qui a été choisi par Universal. On le verra le 4 septembre prochain au casting de Mulan mais il a déjà prouvé sa polyvalence dans l'industrie en étant réalisateur, coordinateur des cascades, cascadeur ou encore scénariste. Un profil calibré pour faire du cinéma d'action, qui va essayer de sortir un spectacle généreux.

Le scénario étant prévu pour se dérouler bien après 47 Ronin, cette suite ne devrait pas rappeler Keanu Reeves au casting. Le garçon est très largement occupé pour les prochains mois. Néanmoins, le voir revenir aurait été intéressant pour essayer d'enrayer le bide du premier et faire un succès.