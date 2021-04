47 Ronin sur Netflix : découvrez l'histoire vraie de la vieille légende japonaise

« 47 Ronin » avec Keanu Reeves, débarque le 1er avril sur Netflix. Mais saviez-vous que le long-métrage était adapté d'une véritable légende japonaise ? Focus sur ce mythe très connu dans la culture japonaise.

47 Ronin : un blockbuster bancal

En 2014, le cinéaste Carl Rinsch se lance dans la réalisation de 47 Ronin. Produit par Universal Pictures, le film est porté par un casting pratiquement intégralement asiatique. Une seule star américaine s'est greffée dans cette distribution : Keanu Reeves. 47 Ronin raconte l'histoire de 47 samouraïs errants qui tentent de venger la mort de leur maître et de restaurer l'honneur de leurs compatriotes. Mais ces guerriers ancestraux se tournent vers un demi-sang (incarné par Keanu Reeves) pour lui demander son aide contre une multitude de créatures et de combattants mythologiques.

47 Ronin ©Universal Studios

47 Ronin a reçu des retours majoritairement négatifs, que ce soit de la presse comme des spectateurs. Il faut dire que le métrage manque cruellement d'âme et de personnalité, et demeure un divertissement relativement insipide. Et ce, malgré quelques fulgurances visuelles bienvenues. Côté box-office ce n'est pas mieux. 47 Ronin est un énorme bide pour le studio. Avec un budget de 175 millions de dollars, l’œuvre n'a rapporté que 151 millions de dollars de recettes au box-office. Un score très décevant, qui a enterré tout espoir de suite.

Adapté d'une légende culte

Mais la particularité de 47 Ronin, c'est que l'histoire est adaptée d'une véritable légende nippone. Le long-métrage s'inspire en effet d'un vieux folklore japonais, qui repose lui-même sur une histoire vraie. Les faits se déroulent en 1701. Le maître d'armes Asano Naganori est condamné au seppuku, un rituel sacrificiel chez les samouraïs. Suite à cet événement, ses 47 disciples décident de le venger. En 1703, deux ans après la mort de leur maître, ils lancent une vendetta contre le shogun Yoshinaka Kira à l'origine du décès de Asano. Les 47 samouraïs décident de trancher la tête du shogun sans autre forme de procès. Après cet acte vengeur, ils furent à leur tour condamnés à mort.

47 Ronin ©Universal Studios

Et ces éléments historiques sont définitivement cultes au Japon. Cette histoire de vengeance est devenue un symbole de fidélité, de bravoure et de dévouement. Considérés comme des héros nationaux, les 47 samouraïs bénéficient même d'une célébration annuelle le 14 décembre dans la ville d'Ako où se sont déroulés les événements racontés ci-dessus. Chaque année, des milliers de pèlerins et de touristes visitent le temple Sengaku-ji où reposent les valeureux guerriers. En tout cas, ce récit est certainement l'un des plus célèbre de tout le Japon. Une histoire iconique adaptée à maintes reprises au cinéma et à la télévision. 47 Ronin est loin d'être le premier film à développer ce mythe.

Cette fable est portée sur grand écran dès le début du XXème siècle par Matsunosuke Onoe. Il faudra cependant attendre 1962 pour que le film Chüshingura soit exporté à l'international, et l'histoire de ces 47 guerriers avec lui. En vrac, on peut également citer The Loyal 47 Ronin sorti en 1958, La Vengeance des 47 rônins de 1941, Samurai Vendetta en 1959 ou encore Les 47 Ronins sorti en 1994. Et ce ne sont que de rares exemples parmi tant d'autres. 47 Ronin est donc la dernière adaptation en date de cette légende, et demeure peut-être, malheureusement, la plus connue du public occidental. Le film est dorénavant disponible sur Netflix.