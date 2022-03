58 minutes pour vivre : c'est quoi le Val Verde, ce pays fictif évoqué dans des productions de l'époque ?

En 1988, Bruce Willis devient une star internationale. Grâce à son rôle de John McClane dans Piège de Cristal il devient le nouveau visage de l'action man dans les années 1990. Un premier Die Hard qui rencontre un succès critique et populaire inattendu. Face au succès de ce premier volet (141 millions de dollars de recettes au box-office pour un budget de 28 millions), la 20th Century Fox se lance dans la production d'une saga entière. Aujourd'hui, la licence Die Hard compte cinq longs-métrages de qualités variables.

En 1990, Renny Harlin met donc en scène 58 minutes pour vivre, aka Die Hard 2. Bruce Willis est évidemment de retour dans la peau de John McClane. Dans ce deuxième épisode, le policier inébranlable attend l'avion de son épouse dans l'aéroport international de Washington. D'étranges allées et venues attirent son attention. Rapidement, John McClane découvrent qu'un groupe de terroristes s'apprête à prendre le contrôle de l'aéroport. Moins apprécié que le premier opus, Die Hard 2 a pourtant explosé de nouveau le box-office. Il rapport plus de 240 millions de dollars de recettes pour un budget de 70 millions.

Dans 58 minutes pour vivre, il est fait mention d'un pays fictif d'Amérique du Sud : le Val Verde. Ce pays fut inventé par le producteur Steven E. de Souza, réutilisé régulièrement par la suite par le producteur Joel Silver. Lorsque leurs histoires nécessitent un lieu en Amérique Latine ou en Amérique centrale qui causerait des problèmes juridiques ou diplomatiques aux États-Unis, ils choisissent le Val Verde. Dans le long-métrage de Renny Harlin, le Val Verde aurait été soumis au régime dictatorial du général Esperanza. Si ce pays fictif a été utilisé par Joel Silver pour les besoins de 58 minutes pour vivre, ce n'est ni la première ni la dernière fois qu'il apparaît dans une production de l'époque.

Le Val Verde apparaît pour la première fois dans le film Commando avec Arnold Schwarzenegger en 1985. Par la suite, ce pays fictif a été mentionné dans de nombreuses productions comme dans la saga Predator, dans la saga Alien, dans L'Arme Fatale ou encore dans Speed. Une étrange connexion entre ces différents films qui n'ont, a priori, rien à voir entre eux. On sait que les sagas Alien et Predator sont connectées. Peut-être alors que cet easter egg suggère que tous les films susmentionnés évoluent dans le même univers ?

Steven de Souza a expliqué en 2015, à l'occasion de la sortie de la bande dessinée Sheena, l'origine de cette invention :

C'est un endroit comme la Guyane. Un pays qui englobe des stations balnéaires luxuriantes des Caraïbes populaires auprès des touristes. Une forêt tropicale mystérieuse inexplorée, et un mélange de cultures anglo-espagnoles, africaines, créoles et indigènes. C'est un pays imaginaire que j'ai utilisé dans plusieurs films et émissions de télévision.