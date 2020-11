60 secondes chrono a 20 ans : découvrez des anecdotes de tournage du film avec Nicolas Cage

Il y a 20 ans sortait le très motorisé "60 secondes chrono" avec Nicolas Cage sous la direction de Dominic Sena. Retour sur le tournage avec des secrets qui font vrooom !

60 secondes chrono : une nuit sur les chapeaux de roues

Dominic Sena est, dans les années 80, un des plus prolifiques réalisateurs de clips musicaux. Sting, Janet Jackson, Bryan Adams... Toutes les stars de l'époque tournent sous sa direction. Il passe au long-métrage en 1993 avec Kalifornia dans lequel tournent deux jeunes acteurs : Brad Pitt et Juliette Lewis. Il attendra 7 ans pour revenir aux longs-métrages avec 60 secondes chrono, un film d'action avec des voitures. Un choix finalement assez logique quand on s'appelle Sena.

On y suit un ancien voleur du nom de Memphis Raines (Nicolas Cage). Contrairement à lui, son frère Skip (Giovanni Ribisi) trempe encore dans des magouilles qui mettent sa vie en danger. Il est même menacé de mort par le terrible Raymond Calitri (Christopher Eccleston). Memphis n'a alors plus qu'une échappatoire pour sauver la vie de son frère : il devra voler 50 voitures de luxe en une nuit. Il réunit une équipe d'expert en la matière et se jette sans filet dans cette mission contre la montre.

Le casting compte également Angelina Jolie, Delroy Lindo, Will Patton, Chi McBride, Robert Duvall, Scott Caan, Timothy Olyphant, William Lee Scott et Vinnie Jones. Le film, fort de belles carlingues pour les fans de belles mécaniques, connu un joli succès en 2000. Il rapporta 230 millions de dollars dans le monde. En France, c'est près de 2,5 millions de spectateurs qui se déplacèrent pour suivre les crissements de pneus de Nicolas Cage.

Un remake dans le moteur

60 secondes chrono est un remake de La Grande Casse, un film américain sorti en 1974. Il est écrit et réalisé par Henry Blight Halicki qui s'y donne également le rôle principal. On y suit Maindrian Pace et sa bande de voleurs qui doivent fournir 48 voitures bien particulières à une bande mexicaine, contre la somme de 400 000 dollars.

Un élève appliqué

Nicolas Cage a fait la plupart de ses propres cascades pour le film. Pour cela, il a fréquenté l'école de conduite Bondurant de Phoenix, en Arizona, celle de Willow Springs et celle de Bobby Ore Stunt en préparation du film. Il a tellement aimé cette expérience de conduite de voitures de course qu'il a continué à les fréquenter comme un passe-temps après le tournage.

Dans le film, il conduit une Shelby Mustang GT500 qui répond au doux nom d'Eleanor. Sept répliques du véhicule ont été conçues pour être utilisées dans ce long-métrage. Cinq d'entre elles ont été détruites durant les séquences de cascades. L'acteur et le producteur Jerry Bruckheimer ont conservé les deux dernières.

Un Oliphant, ça se trompe énormément

Dans 60 secondes chrono, Timothy Olyphant joue le détective Drycoff. Un rôle qui lui en a coûté un autre, voire même une carrière différente. Il était en effet le premier choix du studio pour incarner Dominic Toretto dans Fast and Furious. L'acteur a néanmoins décliné l'offre, ne voulant pas tourner coup sur coup deux films qui parlent de voitures. Le rôle a été proposé derrière à Vin Diesel. On connaît tous la suite.

Sortie de route à l'anglaise

Étonnamment, Christopher Eccleston, le grand méchant du film, n'avait pas son permis de conduire pendant le tournage. Il n'a choisi de le passer que plusieurs années après la sortie du film. L'acteur n'a que peu apprécié son expérience sur le film, le décrivant comme un "film affreux dans lequel je donne une performance affreuse".

Un réalisateur de Star Wars au scénario

Après quelques désaccords avec le réalisateur Dominic Sena au sujet de la réécriture, le scénariste Scott Rosenberg a quitté le projet. Jonathan Hensleigh et J.J. Abrams sont alors entrés dans la danse pour une réécriture non créditée du script. Le futur réalisateur de Star Wars : L'Ascension de Skywalker y a peut-être pioché l'idée du film qu'il écrira juste après, Une virée en enfer de John Dahl. Dans ce long-métrage, Steve Zahn, Paul Walker et Leelee Sobieski se font pourchasser par un camionneur.