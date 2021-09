7 Prisonniers : une bande-annonce tendue pour le thriller brésilien de Netflix

Présenté à la Mostra de Venise 2021, "7 Prisonniers" se présente dans une bande-annonce tendue comme un thriller social de haute volée. Réalisé par Alexandre Moratto et interprété notamment par Christian Malheiros et Rodrigo Santoro, le film sera disponible en novembre sur Netflix.

7 Prisonniers, le nouveau La Cité de Dieu ?

7 Prisonniers est un film brésilien présenté en section parallèle à la Mostra de Venise 2021, et il fait partie d'un peloton siglé Netflix qui s'est bien montré pendant le festival. Il y a Le Pouvoir du Chien de Jane Campion, The Lost Daughter de Maggie Gyllenhaal et La Main de Dieu de Paolo Sorrentino. Si ces trois films ont concouru en compétition officielle et y ont été distingués, était donc aussi présenté 7 Prisonniers. Un film réalisé par Alexandre Moratto et produit par deux noms synonymes de qualité : Ramin Bahrani et Fernando Meirelles.

Grandir dans le monde du 21e siècle

Cette année est sortie Le Tigre Blanc de Ramin Bahrani, film d'apprentissage et d'émancipation d'un jeune garçon et dont l'action se déroule en Inde. Succès critique mais resté confidentiel, il n'a pas la réputation du grand film de Fernando Meirelles, La Cité de Dieu. Néanmoins ces deux films veulent raconter la même chose, les destins d'une jeunesse populaire face aux inégalités d'un monde cruel et violent, et il est donc logique que 7 Prisonniers s'inscrive aussi dans cette tendance avec son histoire d'esclavage moderne et de trafic d'humains à Sao Paulo. Et comme le montre la bande-annonce (en tête d'article), le film assume l'ambition de ses deux dimensions, à la fois chronique sociale et thriller.

7 Prisonniers ©Netflix

Le pitch est le suivant : âgé de 18 ans, Mateus quitte la campagne pour trouver un boulot dans une décharge de Sao Paulo. Mais lui et ses camarades vont être victimes d'un système proche de l'esclavage, entièrement livrés à leur patron. Mateus se retrouve piégé : il doit aider son patron et exécuter ses ordres, sinon sa famille et lui-même en paieront les conséquences.

Interprété notamment par Christian Malheiros et Rodrigo Santoro, ce dernier étant notamment connu pour son rôle de Xerxès dans 300 et sa suite, 7 Prisonniers arrive sur Netflix durant le mois de novembre.