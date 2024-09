En seulement 15 secondes ce blockbuster vend du rêve et s'annonce complètement fou

Un teaser du blockbuster chinois "749 Bureau" a été dévoilé. Une courte vidéo promotionnelle qui n'a eu besoin que de quelques secondes pour attirer l'attention.

749 Bureau : des gros monstres venus de Chine

Les blockbusters non-américains sont malheureusement trop rares dans les salles françaises. Il y a certes des productions de Bollywood qui, chaque semaine, sont distribuées dans une poignée de salles, avec parfois des œuvres qui sortent du lot, comme RRR (2022). Et on a pu voir ces dernières semaines deux films venus d'Asie qui nous en mettaient plein les yeux : le film coréen Alienoid : L'Affrontement et le film chinois Creation of the Gods. Même si ces productions ne sont pas diffusées dans des centaines de salles françaises, contrairement aux œuvres hollywoodiennes, on est toujours prêt à soutenir ces propositions venues d'ailleurs, qui offrent généralement une bouffée d'air frais et un sentiment de nouveauté. On espère alors qu'un distributeur français s'intéressera à 749 Bureau, un prochain film chinois qui n'a eu besoin que d'un teaser de 15 secondes pour impressionner.

15 secondes durant lesquelles on voit une sorte de grand volatile à la langue bleue attraper un homme, avant qu'un autre soldat ne vienne empaler l'animal en plantant une lame dans sa nuque. On se demande alors ce qu'est cette prochaine dinguerie. Est-ce un pur film d'action ou faut-il s'attendre à une part plus comique ? De ce qu'on sait, 749 Bureau suivra un jeune homme engagé par un mystérieux bureau de lutte contre le crime. Des créatures inconnues vont alors apparaitre à travers le monde et provoquer des catastrophes. Le bureau sera chargé de les arrêter.

Découvrez ci-dessous les premières images du film :

Quand voir le film ?

On doit 749 Bureau au réalisateur Lu Chuan, qui avait déjà mis en scène des grosses créatures avec Chroniques du Royaume des Esprits (2015). 749 Bureau se déroulerait d'ailleurs dans le même univers. Lu Chuan a aussi réalisé le film de guerre City of Life and Death (2009). Si ces films ne parleront pas à un large public français, sachez néanmoins que le cinéaste était en charge du film officiel des Jeux olympiques d'hiver de Pékin en 2022. Enfin, 749 Bureau, tourné en 2019, a au moins une date de sortie prévue en Chine : le 1er octobre prochain. En cas de succès, on espère que le marché français s'y intéressera. Que ce soit pour une sortie en salles, ou à la limite en streaming.