78e Mostra de Venise : le Lion d'or décerné à un film français

Au terme d'une 78e édition qui aura signé de fortes émotions, la Mostra de Venise a dévoilé son palmarès, où se sont notamment distingués des portraits de femmes exceptionnels.

Une magnifique rentrée de cinéma

Ouverte le mercredi 1er septembre, la 78e édition de la Mostra de Venise se conclut après dix jours durant lesquels aura été présenté ce que le cinéma peut offrir de mieux. Des grands cinéastes reconnus, des révélations, des surprises et des confirmations, entre la compétition officielle et les sections parallèles, tous les genres .toutes les émotions ont été à la fête, avec du très grand spectacle et une présence remarquable de récits et de personnages féminins.

Spencer ©Amazon Prime Video

De Madres Paralelas de Pedro Almodovar à L'Événement de Audrey Diwan, en passant par Le Pouvoir du Chien de Jane Campion et Illusions perdues de Xavier Giannoli, Spencer de Pablo Larrain , The Card Counter de Paul Schrader et Il Buco de Michelangelo Frammartino, sans oublier les présentations hors compétition de The Last Duel de Ridley Scott, Dune de Denis Villeneuve et Halloween Kills de David Gordon Green, la Mostra de Venise 2021 est allée au-delà de ses promesses.

Le jury était composé cette année du cinéaste Bong Joon-ho, président du jury, du réalisateur Saverio Costanzo, des actrices Virginie Efira, Cynthia Erivo et Sarah Gadon, du réalisateur Alexander Nanau et de la réalisatrice Chloe Zhao. Celui-ci a rendu son verdict et le palmarès a été dévoilé.

Palmarès de la 78e Mostra de Venise

Lion d'or

La plus prestigieuse récompense de la Mostra de Venise revient, après décision unanime du jury, à L'Événement d'Audrey Diwan, une mise en scène unique pour un bouleversant récit d'un avortement dans les années 60 en France, adapté du roman d'Annie Ernaux. C'est le deuxième film d'Audrey Diwan, et celui qui a créé la plus forte sensation de cette édition. Après Titane de Julia Ducournau au Festival de Cannes 2021, c'est une autre réalisatrice française qui remporte la plus haute distinction.

L'Événement ©Wild Bunch

Grand Prix du Jury

C'est Paolo Sorrentino, auteur et réalisateur de The Hand of God, récit personnel sur une jeunesse napolitaine, l'éveil à l'amour et au cinéma, qui repart avec le Grand Prix du Jury.

Lion d'argent du meilleur réalisateur

Pour la brillante mise en scène de son drame familial façon western, la réalisatrice Jane Campion reçoit le Lion d'argent du meilleur réalisateur pour Le Pouvoir du Chien (notre critique ici).

Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine

L'actrice et superstar Penelope Cruz est distinguée pour sa bouleversante performance dans le film Madres Paralelas de "son" réalisateur et très fidèle collaborateur Pedro Almodovar.

Madres Paralelas ©El Deseo

Coupe Volpi de la meilleure interprétation masculine

L'acteur philippin John Arcilla est récompensé par le jury du festival pour son rôle dans le film On the Job 2 : The Missing 8.

Prix du meilleur scénario

C'est le film The Lost Daughter, première réalisation de Maggie Gyllenhaal, qui remporte le prix du meilleur scénario pour cette édition de la Mostra de Venise. Un scénario écrit par Maggie Gyllenhaal et basé sur l'oeuvre de Elena Ferrante (notre critique ici).

The Lost Daughter ©Netflix

Prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir

C'est le jeune acteur de La Main de Dieu de Paolo Sorrentino, Filippo Scotti, qui reçoit la distinction récompensant le meilleur espoir.

Prix spécial du jury

Le jury de la Mostra de Venise a décidé de disitnguer Il Buco, film italien réalisé par Michelangelo Frammartino.

À noter par ailleurs que Laure Calamy a reçu le Prix de l'interprétation féminine du jury de la sélection Orizzonti pour sa performance dans À plein temps d'Éric Gravel. Celui-ci reçoit aussi le Prix du meilleur réalisateur de la même sélection.