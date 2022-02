97 minutes : Alec Baldwin de retour devant la caméra après la tragédie de "Rust"

Alec Baldwin était logiquement absent des plateaux de cinéma depuis la mort accidentelle de Halyna Hutchins le 21 octobre 2021, survenue durant le tournage du western "Rust" et suite à la décharge d'une arme à feu que le célèbre acteur avait entre les mains. Un peu plus de trois mois après cette tragédie, l'acteur tourne le thriller "97 minutes" et s'est exprimé sur son retour et ses sensations.

Rust, retour sur un accident rare La carrière d'Alec Baldwin comportera toujours une ligne dramatique, celle de l'accident ayant causé la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins. Le 21 octobre 2021, sur le plateau de tournage du western Rust, au Nouveau-Mexique, l'acteur s'exerce avec une arme à feu lors d'une répétition. Ce qui devait être une répétition normale prit alors un tour tragique, puisque le revolver était chargé avec une munition bien réelle. Halyna Hutchins décède de ses blessures. Le réalisateur Joel Souza est quant à lui lui soigné pour des blessures plus légères. Alec Baldwin est effondré, et l'enquête pointe rapidement un dysfonctionnement du côté du département des accessoires. Rust set ©Jae C Hong/AP/Shutterstock Un peu plus de trois mois après l'accident, Alec Baldwin est ainsi de retour devant la caméra pour un thriller indépendant intitulé 97 minutes, dont la production se déroule actuellement en Angleterre. Alec Baldwin: "C'est étrange de reprendre le travail" C'est sur Instagram que l'acteur s'est exprimé, à l'occasion de son premier jour de travail pour le film 97 minutes. Un premier jour "compliqué", selon ses termes. Depuis sa chambre d'hôtel, Alec Baldwin alterne les considérations personnelles et des remarques plus professionnelles. Ainsi, il note que l'équipe du film est bien plus jeune que lui, et qu'ils sont de bons professionnels. Peut-être pas les meilleurs, parce que les "meilleurs sont pris sur des projets aux budgets plus importants", mais des bons professionnels qui sont au début de leur carrière. Je n'ai pas travaillé depuis le 21 octobre dernier, depuis que cette horreur est arrivée sur le tournage de ce film. Il y a eu l'accident et la mort de notre directrice de la photographie Halyna Hutchins - j'ai encore du mal à le prononcer. La fatigue, l'émotion, le contrecoup de Rust, la solitude de l'acteur dans sa chambre d'hôtel... On ne sait pas si l'acteur de 63 ans maîtrise entièrement cet exercice personnel, dans lequel il se livre sans trop montrer de souci de son apparence. Alors qu'il est titulaire d'une riche filmographie, constituée de films pour lesquels il a obtenu de multiples récompenses, et qu'il est une figure culturelle importante aux États-Unis, Alec Baldwin semble en plein reboot. De son propre aveu, il ne sait pas ce qu'il fera après ses quelques jours de travail pour 97 minutes, s'attachant à prendre chaque jour l'un après l'autre. 97 minutes est un thriller indépendant réalisé par Timo Vuorensola. Il met en scène le détournement d'un avion qui n'a plus que 97 minutes de temps de vol avant de vider ses réservoirs. Une production dont on doute fortement qu'elle parviendra jusque dans les salles françaises, mais qui pourrait avoir le mérite pour Alec Baldwin de lui remettre le pied à l'étrier.