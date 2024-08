Ce prochain film très attendu avec Timothée Chalamet a une date de sortie

La prochaine apparition de Timothée Chalamet au cinéma sera dans "A Complete Unknown". Le biopic sur Bob Dylan vient de se doter d’une date de sortie.

Bob Dylan au centre du biopic A Complete Unknown

Bob Dylan va être à l’honneur au cinéma. Réalisé par James Mangold, A Complete Unknown s’intéressera à la vie du chanteur, véritable icône aux États-Unis mais aussi à l’international. Plus précisément, le long-métrage s’intéressera à la période de l’arrivée du jeune musicien à New York. C'est-à-dire avant qu’il ne devienne une star. L’intrigue le suivra ensuite jusqu’à sa performance iconique lors du Newport Film Festival.

A Complete Unknown a été écrit par Jay Cocks et James Mangold, qui se sont basés sur le livre Dylan Goes Electric d’Elijah Wald. Pour incarner l’icône de la musique, James Mangold a recruté Timothée Chalamet. On a pu découvrir ce dernier en action dans la peau de Bob Dylan lorsque la première bande-annonce de A Complete Unknown a été dévoilée, il y a plusieurs jours. En revanche, ce trailer ne donnait pas la date de sortie du film. Celle-ci vient d’être révélée.

Le film arrivera bel et bien en décembre

Variety rapporte que A Complete Unknown arrivera sur les écrans avant la fin de l’année. Il sera projeté dans les salles américaines à partir du 25 décembre prochain. S’il faudra attendre la confirmation pour en être sûrs, il devrait donc sortir en France le 23 décembre.

Pour rappel, James Mangold avait laissé entendre au cours d’une interview avec Rolling Stone que son long-métrage pourrait arriver en décembre. Cette date signifie que le film sera candidat à d’éventuels prix lors des cérémonies du début d’année prochaine, comme les Oscars et les Golden Globes.

Bob Dylan a été impliqué dans le long-métrage

A Complete Unknown sortira donc le même jour que le Nosferatu de Robert Eggers. Et une semaine après Mufasa : Le Roi Lion. Outre Timothée Chalamet, on pourra voir dans le film de James Mangold Elle Fanning, Monica Barbaro, Edward Norton ou encore Boyd Holbrook.

Il est à noter que Bob Dylan lui-même a été impliqué dans le développement du film. Il a rencontré plusieurs fois son réalisateur pour en discuter. Et il a contribué au script en donnant des notes sur ce que les deux scénaristes avaient écrits, afin de les aider dans leur travail. Au cours d’une apparition dans le podcast Happy Sad Confused, James Mangold a aussi assuré que le chanteur l’avait largement soutenu pour le film.