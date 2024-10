À contre-sens 2 : la suite de la romance prend une tournure tragique dans la bande-annonce

Apprès avoir mis en ligne un premier trailer de "À contre-sens 2" en août dernier, Prime Video a dévoilé de nouvelles images du film. Nick et Noah y ont fort à faire pour rester unis face aux différents obstacles à leur couple.

À contre-sens 2, la suite du carton de 2023

Adapté du livre de Mercedes Ron, À contre-sens est sorti en 2023 sur Prime Video. Le film s’intéresse à Noah, une adolescente qui déménage afin d’aller vivre avec sa mère dans le manoir de son beau-père. Elle y fait la connaissance de son nouveau demi-frère, Nick. Les deux adolescents ont d’abord beaucoup de mal à s’entendre. Mais petit à petit, ils commencent à être fortement attirés l’un par l’autre.

Prime Video a visé juste en voulant proposer à ses abonnés une adaptation du roman de Mercedes Ron. Car À contre-sens est devenu le film le plus populaire de l’histoire de la plateforme parmi les longs-métrages locaux dans une autre langue que l’anglais. Prime Video a souhaité surfer sur la vague, et a commandé non pas une mais deux suites. De nouvelles images du deuxième film viennent d’être partagées.

De nouvelles images pour le deuxième film

Plusieurs mois après la première bande-annonce de À contre-sens 2, Prime Video a dévoilé de nouvelles images du long-métrage. Dans celles-ci, le couple formé par Nick et Noah fait face à plusieurs obstacles importants. Notamment la mère de Noah, qui complote pour que les deux adolescents se séparent. La propre mère de Nick refait également surface dans sa vie, provoquant sa colère. Et une des anciennes connaissances du jeune homme revient aussi, et menace de semer le trouble dans son couple.

Combien de films aura la franchise ?

Après avoir déjà réalisé le premier film, Domingo González est revenu derrière la caméra pour À contre-sens 2. Il en a aussi écrit le scénario aux côtés de Sofía Cuenca. Il reviendra une nouvelle fois pour diriger le troisième volet. À contre-sens 2 sera proposé aux abonnés de Prime Video à partir du 27 décembre prochain. Le troisième long-métrage n’a en revanche pas encore de date de sortie. On sait toutefois que la saga a le potentiel de continuer après cela. Car Mercedes Ron a écrit six livres sur la romance entre Noah et Nick.