La suite de cette romance espagnole va vous réchauffer cet hiver, voici les premières images !

Prime Video a dévoilé les premières images de "À contre-sens 2", la suite de la romance espagnole qui avait cartonné durant l'été 2023. Le service de streaming a également précisé la date de diffusion et offert un synopsis.

À contre-sens : le retour de la romance sur Prime Video

Les adeptes de romances pour jeune public craignaient peut-être de ne plus rien avoir à se mettre sous la dent après la fin des sagas After et À travers ma fenêtre. Mais pas de panique, car l'été dernier Prime Video a proposé à ses abonnés À contre-sens, l'adaptation de Culpa Mía (2017), premier roman de la trilogie littéraire Culpables de Mercedes Ron. Le service de streaming avait donc de la matière pour poursuivre l'histoire d'amour en Noah (Nicole Wallace) et Nick (Gabriel Guevara). Du moins, à condition que le public réclame la suite.

Étant donné le succès du premier opus, qui s'est retrouvé dans le top 10 des titres les plus regardés dans plus de 190 pays, soit le plus gros succès de l'histoire de Prime Video pour un film Original en langue non anglaise, le service a logiquement validé À contre-sens 2. Sa production n'a pas tardé, ce qui va permettre à Prime Video de le mettre en ligne d'ici quelques mois, dès cet hiver. C'est en effet via un communiqué de presse qu'on apprend qu'À contre-sens 2 sortira en décembre 2024.

Un synopsis et des photos pour À contre-sens 2

Si la date exacte doit encore être précisée, on peut déjà se faire une idée de ce qui nous attendra dans ce second opus. D'abord avec un synopsis révélé par Prime Video, puis avec une série de photos qu'on vous laisse découvrir ci-dessous :

L'amour entre Noah et Nick semble indéfectible, malgré les manœuvres de leurs parents pour les séparer. Mais le travail de Noah et l'entrée de Nick à l'université ouvrent leur vie à de nouvelles relations. L'apparition d'une ex-petite amie en quête de vengeance et de la mère de Nick aux intentions peu claires va ébranler les fondements non seulement de leur relation, mais aussi de la famille Leister elle-même. Lorsque tant de personnes cherchent à détruire une histoire d'amour, celle-ci peut-elle vraiment bien se terminer ?

À contre-sens 2 ©Prime Video

Comme pour le premier film, À contre-sens 2 a été réalisé par Domingo González. Nicole Wallace et Gabriel Guevara reprennent logiquement leurs rôles. Il en va de même pour Marta Hazas (Rafaela), Iván Sánchez (William), Victor Varona (Lion) et Eva Ruiz (Jenna). Les nouveaux venus seront Goya Toledo (Anabel), Gabriela Andrada (Sofía), ainsi qu'Álex Béjar (Briar), Javier Morgade (Michael), Felipe Londoño (Luca), et Fran Morcillo (Simón).

Rendez-vous en décembre sur Prime Video pour découvrir À contre-sens 2.