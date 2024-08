Cette romance espagnole a cartonné sur Prime Video en 2023, sa suite se dévoile

"À contre-sens" a battu un record de vues sur Prime Video l’année dernière. Grâce à cela, Noah et Nick vont revenir dans un deuxième film, dont la première bande-annonce vient d’être mise en ligne (vidéo ci-dessus).

À contre-sens, l’énorme carton de Prime Video l’année dernière

Depuis plusieurs années, les productions espagnoles ont la cote sur les plateformes de streaming. À contre-sens en est clairement un exemple. Sorti le 8 juin 2023 sur Prime Video et adapté du livre Culpa mía de Mercedes Ron, le film débute lorsqu’une adolescente du nom de Noah change de vie en emménageant dans le manoir de son beau-père. Elle fait alors la connaissance de Nick, son nouveau demi-frère. Si leurs relations sont fraîches au départ, les deux adolescents ressentent bientôt l’un pour l’autre une forte attirance…

À contre-sens a été un énorme carton pour Prime Video. Le long-métrage a tout simplement été le plus gros succès de l’histoire de la plateforme pour un film original local dans une autre langue que l’anglais. Suite à cela, Prime Video a commandé deux suites. Or, la première de celles-ci vient de dévoiler ses premières images.

La relation de Noah et Nick mise à l’épreuve dans les premières images de la suite

Prime Video a mis en ligne le premier trailer d’À contre-sens 2. Celui-ci nous tease les difficultés auxquelles vont faire face Noah et Nick dans cette suite. La bande-annonce nous montre leurs proches qui s’expriment en voix off et semblent tous, chacun à leur manière, menacer le couple formé par les deux principaux personnages.

Noah et Nick vont donc être mis à l’épreuve dans ce nouveau film. Parmi les personnes qui vont tester leur relation, une ex-petite amie en quête de vengeance sera introduite dans cette suite. On y verra aussi la mystérieuse mère de Nick. Le film posera la question de savoir si une relation peut survivre à autant d’obstacles.

Le film sera disponible en décembre

Noah et Nick sont toujours interprétés par Nicole Wallace et Gabriel Guevara dans À contre-sens 2. Comme pour le premier film, c’est Domingo González qui a écrit le scénario de cette suite avec Sofía Cuenca. C’est également lui qui a réalisé le long-métrage. Il reprendra ce rôle et écrira aussi le troisième film, toujours avec Sofia Cuenca. Car comme évoqué plus haut, une nouvelle suite est en préparation.

À contre-sens 2 arrivera le 27 décembre prochain sur Prime Video. Le troisième film n’a pas encore de date de sortie. Mais si ces deux longs-métrages deviennent, eux aussi, des succès, la saga pourrait se poursuivre. Car Mercedes Ron, l’auteure des livres, a écrit six tomes sur l’histoire de Noah et Nick. Prime Video va donc peut-être vouloir adapter aussi les trois derniers.