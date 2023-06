À contre-sens sur Prime Video : une romance espagnole entre "After" et "Fast & Furious"

"À contre-sens" est la nouvelle romance de Prime Video. Une histoire d'amour torride avec des bagarres et des courses de voitures illégales, portée par deux jeunes acteurs passés par le "SKAM" espagnol.

C'est quoi À contre-sens ?

Réalisé par Domingo González, À contre-sens est l'adaptation de Culpa Mía (2017), le premier roman de la trilogie littéraire Culpables de Mercedes Ron. Une production espagnole proposée par Prime Video et qui a tous les éléments pour plaire à un public de jeunes adultes adeptes de romances compliquées à la After.

Nicole Wallace - À contre-sens ©Prime Video

On y suit Noah, une adolescente de 17 ans obligée de déménager. Sa mère ayant un nouveau mari, elle impose à sa fille leur installation dans le manoir de son riche conjoint William. Rebelle dans l'âme, Noah est d'abord très réticente à aller vivre dans un monde bourgeois. Qui plus est loin de sa meilleure amie et de son copain. Mais à cela s'ajoute la présence de Nick, son désormais demi-frère un peu plus âgé qu'elle. Évidemment, Nick est séduisant et Noah ne tarde pas à tomber sous son charme.

Romance, bagarres et passé trouble

Si le résumé de cette première partie peut s'apparenter à un mauvais porno, la suite emmène le spectateur dans un tout autre genre. En effet, Nick, tout en se faisant passer pour un enfant modèle, est en réalité le leader d'un petit gang qui s'amuse lors de courses illégales. Nick est un as du volant, acclamé par tous et prêt à se battre dès que nécessaire. Mais alors qu'il ne voit en Noah qu'une fille prude, il découvre qu'elle est également très à l'aise dans une voiture. Peut-être même plus que lui...

Nicole Wallace et Gabriel Guevara - À contre-sens ©Prime Video

Il y a donc un sentiment de déjà vu au niveau de l'intrigue amoureuse d'À contre-sens. Une romance impossible façon After et À travers ma fenêtre (sur Netflix). Avec des personnages torturés, marqués par un passé lourd. Et comme toujours, le problème de ces jeunes vient avant tout de leurs parents qui ne jouent pas leur rôle. À cela s'ajoute l'ambiance des courses illégales et la violence entre les gangs. De quoi nous renvoyer aux premiers opus de Fast & Furious, plutôt dans une ambiance Tokyo Drift (2006) étant donné l'âge des protagonistes.

Un beau casting

Pour compléter le tableau, À contre-sens ne lésine pas sur les séquences torrides entre Noah et Nick. Que ce soit dans une piscine, dans un parking ou sur la plage, certaines séquences devraient faire réagir les spectateurs. Surtout avec un casting plutôt séduisant. Gabriel Guevara est le brun ténébreux Nick. L'acteur avait auparavant tourné dans la version espagnole de SKAM. Il est également possible de le retrouver sur Netflix dans la série Rien qu'une fille ordinaire.

Face à lui, Nicole Wallace interprète Noah, également passée par SKAM. À contre-sens devrait permettre au public français de la découvrir et pourrait certainement lui permettre de décrocher d'autres rôles. Elle sera déjà dans une prochaine série Netflix, Ni una más, avant une éventuelle suite d'À contre-sens. Déjà écrite par Mercedes Ron (le tome 2 Culpa Tuya publié en 2017), celle-ci pourrait être rapidement confirmée par Prime Video si les résultats du premier film sont à la hauteur.

À contre-sens est à découvrir sur Prime Video le 8 juin.