À couteaux tirés 2 : après Dave Bautista, une autre star rejoint le casting

Le premier "À couteaux tirés" avait réussi à constituer un casting impressionnant autour de Daniel Craig. Ce dernier revient dans le second opus, qui sortira sur Netflix, et commence à voir du beau monde se joindre à l'aventure. Après Dave Bautista, c'est une autre star qui vient d'être recrutée.

À couteaux tirés : les suites se feront avec Netflix

après Star Wars, épisode VIII – Les Derniers Jedi, Rian Johnson est revenu à un cinéma plus modeste avec À couteaux tirés. Une production moins coûteuse (une quarantaine de millions de dollars) et avec des exigences moins contraignantes. En est ressorti un moment de cinéma vraiment délicieux, un whodunit qui est parvenu à préserver son intérêt jusque dans ses dernières minutes, avec des surprises constantes. Le détective Benoit Blanc, incarné par Daniel Craig, était chargé de découvrir l'identité du responsable de la mort d'un riche auteur de romans. Rian Johnson a misé sur un casting de luxe, en plus de sa star principale : Ana de Armas, Chris Evans, Lakeith Stanfield, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Michael Shannon, Christopher Plummer, Don Johnson et Katherine Langford.

Le premier film a été un joli succès lors de sa sortie dans les salles, avec 311 millions de dollars au box-office. Netflix a flairé le bon coup et s'est décidé à sortir le chéquier pour acheter les deux suites, toujours réalisées par Rian Johnson. D'après les rapports de la presse américaine, on parle de plus de 400 millions de dollars. On peut trouver la somme disproportionnée par rapport aux résultats d'À couteaux tirés, mais pour Netflix c'est l'opportunité d'ajouter des titres exclusifs prestigieux au catalogue et la possibilité d'envisager, pourquoi pas, le développement sur la durée d'une franchise.

Le casting commence à se former

On ne sait rien encore sur les prochaines histoires, si ce n'est que seul Benoit Blanc sera de retour. Le premier volet ayant formé un impressionnant casting, on attend de ces suites qu'elles nous en mettent encore plein la vue sur ce point. Ces dernières heures, Dave Bautista a accepté d'être de la partie. Il retrouve ainsi un Daniel Craig qu'il a côtoyé sur Spectre.

Quelques heures après, Deadline annonce qu'Edward Norton vient lui aussi d'être recruté. Un acteur reconnu pour, entre autres, ses rôles dans Fight Club, La 25ème Heure ou encore American History X. Pour lui comme pour Dave Bautista, aucune information n'a filtré sur la nature de leur rôle. À en juger par le pedigree de ces deux acteurs, il semblerait que le second volet prévu en 2022 veuille aussi empiler les gros noms.