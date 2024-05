À couteaux tirés 3 : le casting s'agrandit avec plusieurs stars

C’est désormais une habitude : la distribution de la saga "À couteaux tirés" doit être de plus en plus prestigieuse de film en film. Et pour ce troisième épisode, le réalisateur ne déroge pas à la règle. Une star du MCU vient de faire son arrivée au casting de "À couteaux tirés 3".

Un carton mondial sur Netflix

Un an et demi après le carton de Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés, Rian Johnson est de retour au travail pour un troisième épisode très attendu. Le réalisateur et Netflix, la plateforme qui diffuse la saga, veulent-ils surfer sur la vague du succès ? À sa sortie en décembre 2022, Glass Onion a démarré très fort.

Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés ©Netflix

En trois petits jours seulement, le film porté par Daniel Craig enregistrait 82,1 million d’heures vues, selon les chiffres dévoilés par Netflix et relayés par Variety. En dix jours, la nouvelle enquête du détective Benoît Blanc comptabilisait 209,4 millions d’heures vues. Une prouesse qui a placé cette suite de À couteaux tirés (2019) sur le podium des films originaux les plus vus sur Netflix. Glass Onion n’a cependant pas su faire mieux que Red Notice et Don’t Look Up, respectivement premier et deuxième du classement.

Cela dit, avec le casting du troisième volet qui ne cesse de s’étoffer depuis plusieurs jours, il se pourrait bien que ce Wake Up Dead Man, A Knives Out Mystery fasse encore mieux.

À couteaux tirés 3 : Jeremy Renner sera de la partie

Rian Johnson et sa saga À couteaux tirés semblent avoir fait de leur casting une priorité. Cette fois encore, ce dernier est concocté aux petits oignons. Comme nous vous l’indiquions il y a deux jours, de grandes stars ont signé pour faire partie de l’aventure. Ainsi, les deux stars montantes Cailee Spaeny (Priscilla, Civil War) et Josh O’Connor (The Crown, Challengers) sont annoncés au casting. Ils succèdent, entre autres, à Edward Norton, Kate Hudson, Janelle Monáe, Dave Bautista ou encore Ethan Hawke.

Mais ce n’est pas tout. En plus des deux jeunes acteurs du moment viennent également d’être confirmés au casting Glenn Close (Seven Sisters, la série Damages), Kerry Washington (Django Unchained, la série Scandal) et Andrew Scott (Sans jamais nous connaître, 007 Spectre). Alors que cette distribution promet du lourd, on vient d’apprendre, par le site Deadline, qu’une star d’Avengers avait succombé à l’appel.

En pleine promotion de la saison 3 de Mayor of Kingstown, Jeremy Renner vient d’être confirmé dans le projet. Il s’agit de son premier grand film depuis son grave accident de déneigeuse survenu début 2023. Pour découvrir quels personnages (et quels suspects) cet ensemble prestigieux interprétera, il faudra patienter puisque Wake Up Dead Man, A Knives Out Mystery sortira sur Netflix en 2025.