À couteaux tirés : aviez-vous remarqué ce détail sur les personnages

Le film policier de Rian Johnson à l’intrigue qui rappelle celle d’un roman d’Agatha Christie, "À couteaux tirés", a connu un grand succès à sa sortie en salles. Mais avez-vous remarqué ces détails dans le long-métrage ?

À couteaux tirés, une intrigue digne d’un Agatha Christie

Sorti fin 2019, À couteaux tirés s’inscrit dans la lignée des films policiers adaptées des œuvres d’Agatha Christie. L’intrigue du long-métrage de Rian Johnson débute avec la mort du riche auteur de polars Harlan Thrombey, retrouvé dans la chambre de son immense manoir avec la gorge tranchée le lendemain de ses 85 ans. Alors que les premiers indices semblent indiquer un suicide, le détective Benoît Blanc soupçonne un meurtre. Commence alors une longue enquête dans laquelle tous les membres de la grande famille excentrique du romancier et son personnel se retrouvent suspects…

À couteaux tirés © Lionsgate

Pour porter À couteaux tirés, Rian Johnson a rassemblé un casting de stars. C’est Daniel Craig qui y joue le rôle de Benoît Blanc, tandis que Lakeith Stanfield incarne l’inspecteur Elliott, qui tente de résoudre l’enquête aux côtés du détective. Harlan Thrombey lui-même y est incarné par Christopher Plummer. Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, Michael Shannon, Katherine Langford ou encore Jaeden Martell incarnent certains des membres de la famille de l’auteur, et donc des suspects dans l’affaire. Quant à Marta Cabrera, l’infirmière de la victime au rôle central dans la trame, elle est jouée par Ana de Armas.

Des personnages aux noms de rock stars

Afin de se rappeler de tous les noms des membres de la famille d’Harlan Thrombey lorsqu’il écrivait le scénario d’À couteaux tirés, Rian Johnson a utilisé un moyen mémo-technique original. Comme il l’a révélé au cours d’une interview pour ScreenCrush, il a ainsi choisi de nommer les protagonistes d’après des rock stars des années 70 :

Donc Richard et Linda sont un couple dans le film, et ça vient de Richard et Linda Thompson. Joni, le personnage que joue Toni Collette, est évidemment Joni Mitchell. Et on mari décédé est Neil, ce qui fait référence à Neil Young. Ensuite Walt et Donna sont Walter Becker et Donald Fagen, du groupe Steely Dan.

À couteaux tirés © Lionsgate

En revanche, pour le personnage que joue Chris Evans, le réalisateur n’a pas utilisé la même technique, puisque son prénom ne vient pas d’une star du rock mais du personnage d’un livre. Ransom est le nom du personnage principal de La Trilogie cosmique, écrite par C.S. Lewis, qui s’est sans doute basé en partie sur son ami J.R.R. Tolkien pour le créer.

Quant au personnage d’Harlan lui-même dans À couteaux tirés, le nom est venu à Rian Johnson d’un des livres pour enfants de la collection Choose Your Own Adventure, que le réalisateur lisait quand il était petit. Le cinéaste et scénariste s’est ainsi largement inspiré du tome intitulé Who Killed Harlow Thrombey, l’un de ses livres préférés quand il était enfant, pour nommer le romancier de son histoire.

Une peinture vivante

Dans À couteaux tirés, le manoir d’Harlan Thrombey contient une peinture du romancier prenant la pose. On la voit régulièrement à l’écran puisque la majeure partie de l’histoire se déroule dans la maison. Mais il existe en réalité deux peintures. Pendant la majeure partie du film, on peut voir le portrait de l’auteur qui nous fixe le regard sombre, le visage fermé. Mais lorsque l’enquête est résolue, la peinture change.

À couteaux tirés © Lionsgate

Rian Johnson a ainsi choisi de modifier la peinture, de manière subtile mais perceptible, pour ajuster la représentation de Thrombey par rapport à l’avancée de l’enquête de Benoit Blanc. Lorsque celui-ci découvre la vérité, le portrait montre le romancier affichant un sourire en coin qui laisse penser qu’il est satisfait du déroulement des événements.