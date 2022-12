À couteaux tirés : quand Jamie Lee Curtis jugeait Ana de Armas "inexpérimentée"

En 2019, deux ans après avoir signé Star Wars, épisode VII : Les Derniers Jedi, Rian Johnson présente au public un détective excentrique avec À couteaux tirés. Lorsqu'il apprend le décès du romancier Harlan Thrombey (Christopher Plummer), il se rend dans son manoir pour prêter main forte à l'inspecteur Elliott (Lakeith Stanfield).

Alors que tout laisse penser que le richissime écrivain s'est suicidé, plusieurs signes mettent Benoit Blanc (Daniel Craig) sur la piste d'un possible assassinat commis pour toucher l'héritage. Les réactions des proches de Thrombey quand ils apprennent que son infirmière Marta (Ana de Armas) est l'unique bénéficiaire de son testament finissent de convaincre Blanc que quelque chose ne tourne pas rond.

Le privé essaie donc de découvrir les lourds secrets de famille qui pourraient être à l'origine du meurtre. Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Don Johnson, Toni Collette, Michael Shannon, Katherine Langford et Jaeden Martell incarnent les suspects de ce whodunit qui cherche à détourner les codes du genre avec ironie.

Lorsqu'elle tourne À couteaux tirés, Ana de Armas n'est pas encore la star internationale qu'elle devient grâce à ses performances dans Blonde, Mourir peut attendre ou encore The Gray Man. Elle a malgré tout fait une interprétation remarquée dans Blade Runner 2049 et tenu des rôles dans Knock Knock et War Dogs.

La comédienne en est donc encore à ses débuts dans l'industrie hollywoodienne, ce qui n'échappe pas à Jamie Lee Curtis. L'actrice d'Halloween et True Lies va même jusqu'à penser qu'Ana de Armas est totalement "inexpérimentée". Gênée, elle confesse ses préjugés dans les colonnes du magazine ELLE en juillet 2022 :

J'ai supposé - et je le dis avec beaucoup d'embarras - qu'elle venait d'arriver, parce qu'elle venait de Cuba. Je me suis dit qu'elle était une jeune femme inexpérimentée et peu raffinée. Le premier jour de tournage, je lui ai demandé : "Qu'est-ce que tu rêverais de faire ?"