À couteaux tirés : Rian Johnson prépare une suite

Son expérience sur la dernière trilogie Star Wars passée, Rian Johnson a pu tourner la page avec un film plus modeste : « À couteaux tirés ». Ce whodunit fort plaisant au casting de haut vol devrait avoir une suite et pourrait sur la durée être le point de départ d’une franchise.

Sorti le 27 novembre dernier, dans la dernière ligne droite de l’année 2019, À couteaux tirés a été une vraie belle bonne surprise. Rian Johnson délivrait un whodunit dans la plus pure tradition du genre, avec un enquêteur charismatique campé par Daniel Craig et une flopée de seconds rôles irrésistibles. Le scénario, malin et parfaitement huilé, suivait le détective Benoit Banc, engagé par un client anonyme pour découvrir la vérité derrière la mort d’un vieil écrivain de polars. Il devait alors se confronter à la famille du défunt ainsi qu’à son entourage et notamment son personnel. Son boulot, tout sauf simple, consiste à marcher sur des œufs pour démêler le vrai du faux entre toutes les informations. Lui comme les spectateurs n’étaient pas au bout de leurs surprises dans cette enquête riche en rebondissements – voir notre critique.

Pendant plus de deux heures, Rian Johnson arrive à tenir en haleine, avec un rythme irrésistible et des acteurs qui se font plaisir devant la caméra. Daniel Craig partageait la réplique avec Ana de Armas, Chris Evans, Lakeith Stanfield, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Michael Shannon, Don Johnson ou encore Katherine Langford. Excusez du peu !

À couteaux tirés 2, toujours avec Daniel Craig

Avec quasiment 250 millions de dollars au box-office mondial, À couteaux tirés a vraiment bien marché. Le public a été réceptif, comme la presse. Et Johnson aura l’opportunité de continuer dans cette voie si on en croit The Hollywood Reporter. Le réalisateur, également scénariste, serait en train de travailler sur l’écriture d’une suite. L’histoire, on ne la connaît pas, mais elle se focalisera sur une nouvelle enquête de Benoit Blanc. Johnson aimerait que l’affaire avance vite et qu’il puisse se mettre à tourner en 2021. Tout le reste du casting devrait, en toute logique, être renouvelé. Pour rester dans la veine du premier film, on s’attend à ce que des beaux noms soient de la partie !

Avec cette suite dans les tuyaux, Liongates pourrait être séduit par la perspective de lancer une franchise avec comme point commun le personnage principal. Il convient cependant de préciser que ce second À couteaux tirés n’est pas encore officiel du côté du studio. Mais en gardant le même ton, il y a des tonnes de choses à faire, comme dans les multiples enquêtes d’Hercule Poirot. Maintenant qu’il va être libéré de son rôle dans la saga James Bond, Daniel Craig pourrait trouver un autre personnage à accompagner pendant plusieurs années. Quant à Johnson, on le sait, aux dernières nouvelles, toujours attaché à l’univers Star Wars et en train de cogiter sur une nouvelle histoire.

Découvrez ici la bande-annonce de A couteaux tirés.