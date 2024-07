Cette comédie noire "monstrueuse" avec Sebastian Stan s'annonce totalement folle

Le film "A Different Man", avec Sebastian Stan dans la peau d'un personnage défiguré par une maladie génétique très rare, se dévoile dans des premières images hypnotiques, drôles et émouvantes.

Sebastian Stan est un homme différent

Celui qui s'est fait connaître du grand public avec son rôle du Soldat d'hiver dans le MCU est aujourd'hui devenu un des chouchous du grand cinéma indépendant américain. Sebastian Stan a ainsi été cette année présent et remarqué au Festival de Cannes avec son incarnation de Donald Trump dans The Apprentice. Et on le verra bientôt, à partir de septembre aux États-Unis et plus largement ensuite dans la nouvelle comédie grinçante d'A24 A Different Man (bande-annonce ci-dessus).

Edward (Sebastian Stan) - A Different man ©A24

Lorsqu'Edward, un paria atteint de neurofibromatose à la recherche d'une nouvelle vie et d'un nouveau départ, subit une chirurgie reconstructive du visage, il devient obsédé par un homme lui aussi touché par cette maladie génétique rare et qui joue son rôle dans une production scénique basée sur son ancienne vie.

Une performance décisive pour l'acteur ?

Sebastian Stan est bien entouré au casting de cette comédie réalisée par Aaron Schimberg. On retrouve notamment l'acteur Adam Pearson, réellement atteint de neurofibromatose, ainsi que la révélation de Julie (en 12 chapitres), Renate Reinsve.

Dans ce rôle, qui emprunte forcément à celui mémorable de John Hurt dans Elephant Man, Sebastian Stan va explorer la condition humaine d'un "monstre", au ban de la société et soumis à ses regards qui vont de la bienveillance excessive au dégoût le plus total. Avant de passer de l'autre côté... Débarrassé de cette maladie, est-il encore lui-même ? L'est-il plus, l'est-il moins ? Un film conçu comme un jeu malin d'identités différentes pour parler du handicap, de la beauté et de la laideur, de l'attraction et du rejet, qui a valu à Sebastian Stan l'Ours d'argent du Meilleur acteur au Festival de Berlin 2024.

Une première récompense personnelle qui sera peut-être suivie d'autres, à la manière de Brendan Fraser qui avait reçu l'Oscar du meilleur acteur pour sa performance dans The Whale, autre film "à performance" des studios A24.