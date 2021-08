A Journal for Jordan : un trailer émouvant pour le drame avec Michael B. Jordan

L'émouvante histoire vraie d'un soldat américain mort en Irak sera racontée dans "A Journal for Jordan", la nouvelle réalisation de Denzel Washington. Michael B. Jordan tient le rôle principal dans ce film qui promet de miser à fond sur l'émotion.

La nouvelle oeuvre de Denzel Washington

Dans la longue liste des acteurs qui sont passés derrière la caméra se trouve Denzel Washington. La dernière fois qu'on l'a vu à l'oeuvre avec cette casquette, c'était en 2017 pour Fences. Il revient cette année avec A Journal for Jordan. Une adaptation du livre A Journal for Jordan: A Story of Love and Honor écrit par Dana Canedy. Cette dernière y parle de la mort de son mari au front, en Irak, et du journal qu'il a laissé à son fils, Jordan. Le film reprend donc cette histoire et va présenter Michael B. Jordan dans la peau de Charles Monroe King, un sergent de l'armée américaine impliqué dans le fameux conflit en Irak. Conscient que sa mission le mettait en danger, l'intéressé a décidé de se confier dans un journal intime qui devait ensuite revenir à son fils. Celui-ci est né alors qu'il était déjà engagé et ils n'ont pas pu se connaître très longtemps.

Charles Monroe King (Michael B. Jordan) - A Journal for Jordan ©Sony Pictures Releasing

Une grosse dose d'émotion

Une histoire émouvante, qui présente encore Michael B. Jordan dans la peau d'un soldat mais on sent que c'est davantage son versant sensible qui est exploité ici, plus que ses compétences physiques. A Journal for Jordan se laisse approcher dans une première bande-annonce qui appuie à fond sur la pédale de l'émotion, avec l'utilisation de la musique et des grandes phrases. S'il est question de la guerre, le véritable sujet est l'amour ainsi que la paternité. Ceux qui en attendent un film furieux avec des scènes spectaculaires sur le front n'ont pas frappé à la bonne porte. Face à la tête d'affiche, on trouvera Chanté Adams pour ce qui est son premier grand rôle. L'actrice a déjà signé quelques apparitions mais n'est pas encore très connue.

A Journal for Jordan sortira sur les écrans américains en fin d'année, à la période de Noël. Il sera visible uniquement dans les salles et peut aspirer à figurer dans la course aux Oscars. Nous pourrons le découvrir en France à partir du 15 janvier 2022.