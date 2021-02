À l'ombre de la haine : la scène de sexe avec Halle Berry a créé la controverse aux USA

Certaines scènes de sexe restent dans les mémoires pour différentes raisons. Celle vue dans "À l'ombre de la haine" a marqué les esprits pour son intensité. Mais elle a très mal été reçue aux USA, au point d'être enlevée du film lors de sa sortie au cinéma.

À l'ombre de la haine : un drame qui a valu un Oscar à Halle Berry

Avant de réaliser le moins performant James Bond de l'ère Daniel Craig (Quantum of Solace) ou World War Z, Marc Forster se manifestait sur nos écrans en 2002 avec À l'ombre de la haine. Un drame qui réunissait Halle Berry et Billy Bob Thornton. La première était Laeticia, une mère endeuillée qui venait de perdre son fils de 10 ans et dont le mari avait été condamné à la peine capitale. Le second était Hank, employé pénitencier qui travaillait justement dans le couloir de la mort. Leur rencontre inattendue allait déboucher sur une histoire d'amour passionnelle.

À l'ombre de la haine est un film qui mise sur l'émotion, avec ses deux personnages ayant connu des trajectoires de vie douloureuses. La prestation d'Halle Berry a été remarquée puisqu'elle a pu décrocher l'Oscar de la meilleure actrice. Ce qui l'inscrit à jamais dans les livres d'histoire en étant la première afro-américaine à recevoir ce prix. Le rôle aurait pu lui échapper car d'autres célébrités ont été sollicitées, dont Jennifer Lopez. Mais elles ont refusé de participer en raison du du sexe prévu dans le scénario.

À l'ombre de la haine ©Metropolitan Filmexport

À l'ombre de la haine a provoqué un scandale lors de sa sortie aux USA à cause, justement, d'une scène intime très explicite entre les deux personnages principaux. On la connaît aujourd'hui presque plus que le film dans son ensemble. Pendant un long moment, Marc Forster filme Halle Berry et Billy Bob Thornton dans une relation sexuelle intense. On ressent que quelque chose de physique se passe à l'écran, que les deux acteurs parviennent à proposer une prestation loin d'être anodine.

La censuré est passée par là

Mais la scène était beaucoup trop intense pour la censure américaine, qui a donc décidé de la faire retirer du montage distribué dans les salles du pays. Chose qu'on aurait pu comprendre, à la limite, si l'acte n'était pas simulé. Pourtant, certains auraient pu croire le contraire. Lors de la sortie du film, une rumeur clamait que le film montrait une véritable scène de sexe. Or, cela ne s'appuyait sur aucun fait avéré. Personne de l'équipe n'avait jamais avancé une telle chose. On tient là une pure invention de l'ordre du fantasme.

Le cas des USA reste heureusement isolé dans le monde. En ce qui concerne la France, aucune trace de coupe n'est à déplorer. À l'ombre de la haine s'est même vu attribuer un simple avertissement aux moins de 12 ans. Une classification qui prouve que la censure était exagérée.

À l'ombre de la haine ©Metropolitan Filmexport

Cette scène a causé des problèmes au film puis également à Billy Bob Thornton. À cette époque, il était marié avec Angelina Jolie et cette dernière n'a pas apprécié que son compagnon ait tourné de cette façon avec Halle Berry. Dans une interview (via DailyMail), l'acteur avait expliqué la crise de jalousie à laquelle il a eu droit lorsqu'il a raconté sa journée de tournage. Quelques temps après, les deux se sont séparés et ce problème a peut-être pesé dans la balance. Quant à l'interprète de Laeticia, elle ne regrette pas le moins du monde d'avoir tourné nue. Non seulement car elle a pu décrocher le seul Oscar - pour le moment - de sa carrière, mais aussi parce qu'elle est convaincue que le film ne serait pas du tout le même sans cette scène de sexe. Et que celle-ci sert absolument le traitement des personnages.