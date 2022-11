À l'ouest rien de nouveau : un tournage éprouvant

Depuis sa mise en ligne le 28 octobre dernier, À l'ouest rien de nouveau se trouve en tête du top 10 des films les plus regardés sur Netflix. En France comme dans le monde, il occupe la première place des longs-métrages non-anglophones avec plus de 31 millions d'heures visionnées.

Il s'agit de la troisième adaptation en film du best-seller éponyme écrit par Erich Maria Remarque paru en 1929. On y suit un jeune soldat allemand de 17 ans, Paul Bäumer, qui se porte volontaire pour partir au front lors de la Première Guerre mondiale.

Avec ses camarades, il découvre rapidement l'enfer des tranchées et l'horreur de cette guerre qui a coûté la vie à des millions de jeunes hommes. Mis en scène par Edward Berger, le film se montre particulièrement immersif et réaliste lors des scènes de combat. Pour parvenir à un tel degré de réalisme, le tournage s'est fait dans des conditions compliquées pour les acteurs.

C'est l'acteur autrichien de 27 ans Felix Kammerer qui a été choisi pour interpréter le jeune Paul Bäumer. Dans une interview donnée au média allemand NetflixWoche, il s'est confié sur le tournage éprouvant de À l'ouest rien de nouveau.

Avant le début des prises de vue, tous les acteurs ont rejoint un boot camp pour se préparer physiquement. Quatre mois avant le tournage, Felix Kammerer s'est souvenu avoir couru dix kilomètres trois fois par semaine pendant quatre mois avec un gilet lesté de dix kilos. Pour se préparer à supporter l'équipement :

C'était trop optimiste. Lorsque nous avons pesé les costumes pour la première fois, pleins de boue et d'humidité, ils pesaient 45 kilos. Et on devait courir avec environ 14 heures par jour.

Une prouesse physique dans un environnement hostile, où la température ne dépassait pas les dix degrés :

Tout ce qui semble épuisant dans le film l'était en réalité. Nous étions vraiment à bout de forces. C'était humide et sale, mes mains et mes bras étaient usés, notamment à cause de l'argile et des grains de sable qui nous griffaient. La température était de 4 à 10 degrés.