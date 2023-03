À mon seul désir : Zita Hanrot stripteaseuse dans le trailer sulfureux

Zita Hanrot fait découvrir le monde du strip-tease à Louise Chevillotte dans la bande-annonce de "À mon seul désir", nouveau long-métrage de Lucie Borleteau.

Le nouveau film de Lucie Borleteau

Révélée en 2014 avec le très beau Fidelio, l'odyssée d'Alice, Lucie Borleteau est de retour avec À mon seul désir, son troisième long-métrage. Changement d'ambiance pour la cinéaste qui va cette fois nous plonger dans le monde du strip-tease. On y suivra Aurore, qui décide sur un coup de tête d'entrer dans un club pour devenir stripteaseuse. La novice va apprendre aux côtés des autres filles, dont Mia, qui va la prendre sous son aile.

Louise Chevillotte - A mon seul désir ©Pyramide Films

Comme on peut le voir dans la bande-annonce (en une d'article), À mon seul désir devrait s'éloigner de l'imaginaire sordide que peut renvoyer ce milieu. Au contraire, il y a ici une image soignée mais réaliste, avec effets de couleurs et la douceur du regard de Lucie Borleteau qui se fait déjà ressentir. Les ingrédients semblent être réunis pour que le long-métrage offre une plongée fascinante dans ce club tout en suivant la quête personnelle d'Aurore.

Zita Hanrot et Louise Chevillotte

Au casting du film, on retrouve en premier lieu Zita Hanrot dans le rôle de Mia. César du meilleur espoir féminin en 2016 pour Fatima, et popularisée sur Netflix avec Plan cœur (2018–2022), la comédienne continue d'enchaîner les rôles pour le cinéma.

Face à elle, le premier rôle d'À mon seul désir est tenu par Louise Chevillotte. Une comédienne qui monte après des apparitions dans notamment Benedetta (2021) et L'Événement (2021). On sent néanmoins dès ces images sa capacité à porter sur ses épaules le film de Lucie Borleteau.

Le long-métrage sera à découvrir dans les salles le 5 avril 2023.