À peine arrivée, cette comédie française de 2020 s'impose sur Netflix

Depuis son ajout au catalogue Netflix le 1ᵉʳ janvier 2025, "Papi-Sitter" connaît un succès fulgurant, se positionnant rapidement parmi les films les plus visionnés en France.

Une comédie familiale portée par un duo explosif

Sorti en mars 2020, Papi-Sitter met en scène une intrigue simple, mais efficace : Camille, une adolescente sur le point de passer son bac, est confiée à ses deux grands-pères que tout oppose. André Morales (Gérard Lanvin) est un ancien gendarme à la retraite, rigide et adepte des règles strictes. À l’opposé, Teddy Bardolino (Olivier Marchal) est un ancien patron de boîtes de nuit, bien plus laxiste et adepte de la débrouillardise.

La cohabitation forcée entre ces deux hommes aux personnalités diamétralement opposées entraîne une série de quiproquos, de disputes et de moments cocasses. Leur mission : surveiller Camille pour qu’elle réussisse son bac. Mais très vite, leurs désaccords et leur incapacité à s’entendre prennent le dessus, au grand désespoir de leur petite-fille, qui devient souvent spectatrice de leurs disputes absurdes.

Le film repose principalement sur la dynamique entre Gérard Lanvin et Olivier Marchal, deux figures incontournables du cinéma français. Si Lanvin incarne à merveille le grand-père autoritaire et parfois bougon, Marchal, habitué aux rôles plus sombres, surprend dans un registre comique et léger. Ensemble, ils forment un duo drôle et attachant, qui donne vie à des scènes pleines d’humour et d’émotion.

Malgré un scénario simple et des situations parfois prévisibles, Papi Sitter séduit par son énergie et son accessibilité. C’est une comédie idéale pour les amateurs d’histoires familiales, qui parle aussi bien des liens intergénérationnels que des différences de caractère et de valeurs.

Déjà un carton sur Netflix

Lors de sa sortie en salles en 2020, Papi Sitter avait attiré près de 300 000 spectateurs, un résultat modeste pour une comédie portée par des noms célèbres. À cette époque, le film avait reçu des critiques variées : si certains saluaient l’humour et le duo Lanvin-Marchal, d’autres reprochaient un scénario trop classique.

Cependant, depuis son arrivée sur Netflix le 1er janvier 2025, Papi Sitter connaît un regain d’intérêt spectaculaire. La comédie s’est rapidement hissée dans le Top 10 des films les plus visionnés en France, devenant un choix populaire pour les spectateurs en quête de divertissement léger.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce succès : tout d’abord, le ton familial et accessible du film, qui plaît à un large public. Ensuite, la notoriété de Gérard Lanvin et Olivier Marchal, deux acteurs bien connus du cinéma français, joue un rôle important dans l’attraction des spectateurs. Enfin, la simplicité de l’histoire et son humour universel en font un film idéal pour une soirée de détente.

Le succès de Papi Sitter illustre également la manière dont Netflix permet à certains films de trouver une nouvelle audience, bien au-delà de leur performance initiale en salles. Grâce à la plateforme, le film atteint un public plus large, attiré par son casting de qualité et son ambiance décontractée.