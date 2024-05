À peine arrivée sur Netflix, cette adaptation d'un jeu vidéo ultra culte est déjà numéro 1

Le premier film consacré à Sonic cartonne déjà sur Netflix à peine 24h après son arrivée. Un autre beau succès pour ce long-métrage consacré au hérisson bleu qui avait connu un début de production très chaotique avant de s'imposer au box-office.

Sonic le film : un gros succès en salles

Sonic, le film est un long métrage sorti en février 2020, basé sur la franchise de jeux vidéo éponyme créée par Sega. Mis en scène par Jeff Fowler, il suit les aventures de Sonic, un hérisson bleu anthropomorphe doté de la capacité de courir à des vitesses incroyables. Sonic vit en secret dans la petite ville de Green Hills après avoir fui son monde d'origine pour échapper à ceux qui veulent exploiter ses pouvoirs. Bien qu'il mène une existence solitaire, il rêve de se faire des amis et de vivre des aventures.

La tranquillité de Sonic est perturbée lorsqu'il provoque accidentellement une panne de courant massive en utilisant ses pouvoirs. Cet incident attire l'attention du gouvernement américain, qui engage le Dr. Robotnik (incarné par Jim Carrey), un scientifique excentrique et maléfique, pour enquêter. Robotnik découvre rapidement l'existence de Sonic et se met en tête de capturer le hérisson pour utiliser son énergie inépuisable à des fins destructrices.

Dès sa sortie, Sonic, le film a connu un démarrage fulgurant. Le film a rapidement grimpé au sommet des classements du box-office mondial. En Amérique du Nord, il a récolté environ 58 millions de dollars lors de son week-end d'ouverture, un record pour une adaptation de jeu vidéo. À l'international, il a également très bien performé, atteignant un total global de plus de 319 millions de dollars. En France, le film a dépassé les deux millions d'entrées, soit le troisième plus gros succès de l'année 2020, derrière Tenet et 1917.

Son arrivée récente sur Netflix France n'a fait que confirmer l'immense popularité du hérisson bleu puisque le film s'est imposé à la première place des films les plus visionnés en seulement 24h.

Sonic revient de loin

Le début de l'adaptation de Sonic au cinéma avait pourtant très mal commencé. Lors de la première bande-annonce, diffusée en avril 2019, les fans ont été choqués par l'apparence du hérisson bleu. Sonic y apparaissait avec des traits humanoïdes, des dents réalistes et des proportions étranges, très éloignés du design classique et aimé par les fans du jeu.

Les critiques ont été vives et immédiates. Sur les réseaux sociaux, les fans ont exprimé leur mécontentement, utilisant des hashtags comme #NotMySonic pour manifester leur désapprobation. Ce tollé a poussé le réalisateur Jeff Fowler et le studio Paramount Pictures à prendre une décision audacieuse : retarder la sortie du film et retravailler entièrement le design de Sonic.

En mai 2019, Jeff Fowler a annoncé sur Twitter que l'équipe de production allait revoir le design de Sonic pour satisfaire les attentes des fans. Cette décision a impliqué des coûts supplémentaires significatifs et un report de la sortie du film de novembre 2019 à février 2020.

Le nouveau design, révélé en novembre 2019, a reçu un accueil beaucoup plus positif. Sonic y retrouvait son apparence plus cartoonesque, avec des yeux plus grands, des proportions fidèles au jeu et une allure générale plus fidèle à l’original. Une décision qui a fait date, car c'était la première fois qu'un studio de cinéma retardait la sortie d'un film pour satisfaire la demande des fans. Et compte tenu du succès du film, force est de constater qu'il a bien fait.

Le succès du film a également ouvert la voie à une suite, Sonic 2, le film, sortie en 2022, qui a dépassé le premier au box-office, confirmant la viabilité de Sonic comme une franchise cinématographique à part entière. Un troisième film est attendu en décembre 2024. Une série consacrée au personnage de Knuckles est également sortie sur Paramount+.