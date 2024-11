À peine sorti, ce film français s'impose dans le monde sur Netflix

Disponible depuis seulement quelques jours, ce film français d’action fait déjà sensation sur Netflix. Classé numéro 1 dans la catégorie des films en langue non-anglaise, "GTMAX" totalise 18 millions d’heures visionnées en une semaine, séduisant aussi bien le public français qu’international.

GTMAX fait une entrée fracassante sur Netflix

Sorti le 20 novembre 2024, GTMAX est la nouvelle pépite du cinéma d’action français à conquérir la plateforme de streaming Netflix. En seulement quelques jours, ce thriller haletant s'est hissé directement à la première place du Top 10 mondial des films en langue non-anglaise. Avec 18 millions d’heures visionnées et 10,8 millions de vues, GTMAX s’impose comme un phénomène incontournable.

Ce succès ne se limite pas à l’Hexagone : le film figure dans les tops régionaux de nombreux pays, confirmant l’attrait croissant pour les productions françaises. Ce chiffre impressionnant le place devant des films très attendus comme The Lost Children (13,4 millions d’heures visionnées) et Let Go (7,3 millions d’heures).

Mais qu’est-ce qui explique un tel engouement ? Tout d’abord, l’histoire : GTMAX nous plonge dans un univers palpitant où vitesse, tension et émotion se mêlent avec brio. Le film suit Soélie (Ava Baya), une ancienne prodige du motocross, confrontée à un gang de braqueurs en TMAX qui utilise les rues de Paris comme terrain de jeu.

La réalisation d’Olivier Schneider, habitué des grosses productions d’action grâce à son expertise en cascades, apporte une authenticité aux scènes de poursuite et aux braquages.

Le cinéma d’action français rayonne à l’international

GTMAX s’inscrit dans une série de succès français récents sur Netflix. Ces dernières années, des films comme Balle Perdue, AKA ou encore Sous la Seine ont démontré que l’Hexagone pouvait rivaliser avec Hollywood en matière de films d’action.

Prenons Balle Perdue (2020) par exemple, un thriller centré sur des courses-poursuites automobiles spectaculaires, qui avait attiré des millions de spectateurs dans le monde. Sa suite, Balle Perdue 2, a confirmé cet engouement avec une intrigue encore plus explosive.

De son côté, AKA (2023) a séduit grâce à un mélange de drame familial et de scènes d’infiltration sous tension, figurant dans le Top 10 mondial lors de sa sortie.

Aujourd’hui, GTMAX poursuit cette dynamique en offrant une production ambitieuse et visuellement saisissante.

Ce succès mondial souligne aussi l’intérêt croissant des spectateurs pour des productions locales avec une identité forte. Grâce à Netflix, des films comme GTMAX peuvent toucher un public international, confirmant l’attrait pour un cinéma français moderne, dynamique et accessible.