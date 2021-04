À quoi ressembleraient les enfants des couples mythiques du cinéma et des séries ?

Au cinéma et à la télévision, on ne voit pas toujours les enfants des couples culte. Un Internaute s'est amusé à les imaginer.

Les enfants qu'on nous cache

Il y a deux thèmes que l'on retrouve dans 90% des films et des séries télé. Le premier, c'est celui de la guerre. Les gens s'énervent, se regroupent en faction et s'affrontent. Face à cette barbarie, le thème de l'amour tente de remettre un peu de positivité dans les tranchées. "L'amour est un champ de bataille" chantait pourtant Pat Benatar, mais qu'à cela ne tienne. Le spectateur suit avec passion celle des autres et se réjouit quand le couple maudit finit enfin par triompher des obstacles. Comme dans les contes, on sent alors qu'ils vont vivre heureux et avoir de nombreux enfants. La frustration fait pourtant souvent son apparition car, justement, on ne voit jamais ces "nombreux enfants". Dans cet esprit de vérité, un Internaute s'est amusé à composer des montages qui nous montrent à quoi pourraient ressembler les enfants des couples culte.

Titanic ©20th Century Fox

Très traits ressemblant

Il se fait appeler Hidreley Diao et son passe-temps favori, c'est le montage photo grâce à l'intelligence artificielle. Il s'amuse par exemple à imaginer quels visages pourraient avoir les enfants des amoureux les plus emblématiques du petit et du grand écran. On commence avec la fille de Rose et Jack dans Titanic qui, il est vrai, ont eu le temps de faire une escapade brulante avant que leur relation ne devienne glaciale. En faisant défiler les photos sur la droite, vous découvrirez le fils que Tony Stark et Pepper Potts n'auront jamais, la fille venue d'ailleurs de Mulder et Scully, celle venue de Krypton de Lois Lane et Superman version 1979. Vous découvrirez aussi la fille de Danny et Sandy dans Grease, de Johnny et Bébé dans Dirty Dancing, mais aussi les fils d'Edward et Vivian dans Pretty Woman, de Jane et Thor, de Mary-Jane et Peter Parker dans Spider-Man version Raimi avec famille. L'artiste s'amuse également à faire vieillir Emma, la fille de Ross et Rachel de Friends.

Deuxième salve

Visiblement, le concept a beaucoup plu à ses abonnés et Hidreley s'est fendu d'une nouvelle proposition d'enfants légitimement fantasmés il y a quelques jours. Là aussi, on vous laisse faire défiler les photos pour découvrir du lourd. Patrick Swayze, très actif dans les années 80 bien que fantomatique dans Ghost, aurait pu avoir une fille avec sa partenaire Demi Moore. Le couple Annie-Sam de Nuits blanches à Seattle a peut-être eu un garçon s'ils ont prolongé la soirée ailleurs qu'en haut de la tour. Le fils d'Harry et Ginny a quant à lui hérité des cheveux de son père, mais des yeux de sa mère. On découvre avec émotion la fille que les plus macabrement romantiques d'entre nous auraient aimé qu'Edward et Kim aient dans Edward aux mains d'argent. Étrangement, il y a peut-être un problème dans l'univers Twilight puisque le fils d'Edward et Bella ressemble plus à Jacob. La garde rapprochée de Franck sur Rachel dans Bodyguard a peut-être également résulté d'un garçon aux parents très protecteurs.

Si le travail très imaginatif de Hidreley vous a plu, n'hésitez pas à suivre son compte Instagram pour découvrir plus de créations.