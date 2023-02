À travers ma fenêtre 2 : la suite du film torride de Netflix se dévoile

Un an après le succès de la romance "À travers ma fenêtre", Netflix dévoile un teaser et la date de mise en ligne de la suite titrée "À travers ma fenêtre : L'amour pour horizon".

À travers ma fenêtre 2 bientôt sur Netflix

En février 2022 Netflix proposait à ses abonnés une romance pour jeune public pouvant aisément se rapprocher de la saga After. Dans À travers ma fenêtre, tiré du roman A través de mi ventana de la Vénézuélienne Ariana Godoy, on suivait Raquel, secrètement amoureuse de son voisin Ares. Jusqu'au jour où le garçon pirate le code Wifi de la jeune fille, dont le mot de passe fait directement référence à lui. S'en suit un jeu de chat et la souris et un rapprochement aussi torride qu'attendu.

À travers ma fenêtre 2 ©Netflix

Le film avait donc tout pour plaire aux abonnés de Netflix et suite à l'engouement du public, la plateforme n'a pas hésité à commander une suite. Cette dernière sera titrée À travers ma fenêtre : L'amour pour horizon et sera disponible le 23 juin. Une date annoncée via un premier teaser qui permet de découvrir les premières images de la suite de la romance portée par Clara Galle et Julio Peña. Une vidéo à regarder en une d'article.