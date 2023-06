À travers ma fenêtre 2 : les fans en colère devant la fin du film Netflix

Depuis la mise en ligne de "À travers ma fenêtre 2" sur Netflix, les fans ont fait part de leur colère suite à un choix osé dans le scénario avec un final tragique. Attention SPOILERS !

Une sensation torride de Netflix

Netflix a lancé en 2022 À travers ma fenêtre, une romance espagnole tirée du roman A través de mi ventana de la Vénézuélienne Ariana Godoy. On y suit Raquel qui tombe amoureuse de son voisin Ares. Bien qu'ils ne soient pas du même milieu, ils ne tardent pas à se rencontrer et à entamer une relation. Suite au succès du film, la plateforme a logiquement entamé la production d'À travers ma fenêtre 2.

À travers ma fenêtre 2 ©Netflix

L'œuvre d'Ariana Godoy comprenant deux autres tomes, les fans pouvaient être ravis. Cependant, avant la sortie du film (disponible sur Netflix le 23 juin), Clara Galle (l'interprète de Raque) avait mis en garde les fans sur certains choix faits dans le film. En effet, la comédienne avait prévenu dans Sensaciné (via Télé-Loisirs) que l'histoire d'À travers ma fenêtre 2 allait prendre des libertés par rapport aux romans. Pour autant, l'actrice se disait certaine que les décisions prises allaient convenir aux fans.

Attention, SPOILERS !

Le final d'À travers ma fenêtre 2 fait réagir

Malheureusement, tout le monde ne sera pas d'accord avec cela. Car depuis la mise en ligne du film sur Netflix, des internautes ont fait part de leur colère sur Twitter. Ils ont directement pointé du doigt le final et le choix de faire mourir l'un des personnages principaux : Yoshi.

Interprété par Guillermo Lasheras, le jeune garçon (déjà dans le premier film) est le meilleur ami de Raquel mais aimerait être bien plus Dans À travers ma fenêtre 2, alors que le groupe d'amis est en vacances au soleil, Yoshi s'empare soudain de la moto du chef d'un petit gang.

S'en suit une course poursuite dangereuse à moto. Même si la séquence ne montre pas ce qu'il se passe exactement, on comprend qu'un accident se produit. Le corps de Yoshi est ensuite retrouvé par Ares et le drame devient évident. Peu de temps après, durant les obsèques de l'adolescent, Raquel prend la parole en larmes...

Le réalisateur Marçal Forés et le scénariste Eduard Sola ont donc fait un choix osé qui ne semble pas avoir été payant. D'autant qu'à cela s'ajoute une proposition de romance jugée plus soft. Même si on y trouve encore des scènes torrides, beaucoup estiment qu'il ne se passe pas grand chose dans cet opus. La suite, À travers ma fenêtre 3, déjà annoncée, aura donc fort à faire pour faire revenir le public.