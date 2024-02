À travers ma fenêtre 3 : la conclusion de la saga romantique est dispo sur Netflix

"À travers ma fenêtre 3" est disponible sur Netflix. On peut désormais savoir qu'elle est la conclusion pour le couple formé par Raquel et Ares dans la saga romantique espagnole.

À travers ma fenêtre 3 : la fin de la saga romantique

Pour une fois, le public n'aura pas eu besoin d'attendre trop longtemps. Si un an et demi a séparé les sorties d'À travers ma fenêtre (février 2022) et de sa suite, À travers ma fenêtre : L'amour pour horizon (juin 2023), moins de dix mois ont été nécessaires pour voir arriver À travers ma fenêtre : Les Yeux dans les yeux. Le troisième opus de la saga romantique espagnole est en effet disponible sur Netflix depuis ce 23 février 2024. Un film que les fans du genre attendaient grandement, puisqu'il s'agit de la conclusion de la trilogie.

Pour rappel, la saga érotique pour jeunes adultes est tirée des romans d'Ariana Godoy. Dans la première partie, Raquel (Clara Galle) rencontre Ares (Julio Peña), son voisin issu d'une famille riche. Tous les deux entament rapidement une relation, pas dénué d'embuches. Dans le second film, leur couple doit faire face à la distance puisqu'Ares part étudier à l'étranger tandis que Raquel rentre à la fac à Barcelone.

Ils se retrouvent néanmoins durant l'été, mais Raquel soupçonne rapidement son compagnon de l'avoir trompée avec Vera (Andrea Chaparro), une fille de sa classe. Cette dernière révélera qu'il ne s'est rien passé entre eux, mais qu'elle a laissé Ares imaginer le contraire après une soirée arrosée. C'est finalement l'accident mortel de Yoshi, le meilleur ami de Raquel, qui provoque la scission du couple. Du moins, jusqu'à ce troisième opus.

Au programme du dernier opus

Au début d'À travers ma fenêtre 3, les choses se passent plutôt bien pour Raquel. Elle s'apprête à publier son premier roman, À travers ma fenêtre, inspiré de sa relation avec Ares. La jeune femme a surmonté la mort de Yoshi, à qui elle rend d'ailleurs hommage avec son livre. Enfin, elle a désormais une relation saine avec Gregory (Ivan Lapadula). Elle a donc tout pour être heureuse. Sauf qu'avec Ares de retour, en face de chez elle, il devient difficile pour Raquel de ne pas ressasser le passé. Et il en va de même pour le garçon, pourtant en couple avec Vera.

Se déroulant pendant la période de Noël, À travers ma fenêtre 3 prend plutôt des allures de film de fin d'année. Un opus plus sobre, comparé au second, assez torride. Ce qui ne veut pas dire que le long-métrage ne fait pas remonter la température. En atteste quelques scènes de sexe délicates et plus portées sur le romantisme. La première devrait d'ailleurs faire son effet sur les fans du couple Raquel / Ares.

Car l'important avec À travers ma fenêtre 3, c'est évidemment de savoir si le duo finira ensemble. Dès lors, les sous-intrigues, déjà peu intéressantes dans le deuxième long-métrage, ne parviennent toujours pas à passionner - même si on comprend l'intention de présenter l'amour au sens large avec une multitude de relations différentes. Le film se traine un peu, fait des détours dramatiques sans grand intérêt avant la conclusion tant attendue. Une conclusion au moins digne de ce nom, qui devrait convenir aux fans.

À travers ma fenêtre 3 est disponible sur Netflix.