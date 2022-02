À travers ma fenêtre : cette scène de sexe qui fait réagir les abonnés Netflix

Avec "À travers ma fenêtre" Netflix propose une nouvelle romance érotique pour jeune public. Une sorte de "After" en langue espagnole marqué par une scène intime assez gênante.

À travers ma fenêtre, le nouveau After est sur Netflix

À travers ma fenêtre est disponible sur Netflix depuis le 4 février. On y suit Raquel, une lycéenne qui voue une obsession pour son voisin. Un garçon beau, issu d'une riche famille et qui se prénomme Ares. Un véritable dieu grec qui hante les pensées de Raquel. Il va s'en rendre compte en piratant le code Wifi de la jeune fille - qui l'amène à découvrir beaucoup de photos de lui. Un jeu de chat et la souris se met alors en place entre les deux jeunes. Et si Raquel n'y va pas par quatre chemins en lui déclarant rapidement qu'elle souhaite qu'il tombe amoureux d'elle, Ares va lui prendre son temps pour frustrer un peu plus la lycéenne.

Raquel (Clara Galle) - À travers ma fenêtre ©Netflix

Tiré du roman A través de mi ventana de la Vénézuélienne Ariana Godoy, publié en ligne en 2016 sur la plateforme Wattpag, À travers ma fenêtre rappelle fortement la saga After, également tirée de livres. Comme pour Tessa et Hardin, la relation de Raquel et Ares ne va pas être simple. Le garçon se refusant à avoir des sentiments va passer son temps à la repousser et à revenir vers elle. De plus, cette romance adolescente ne se fait pas prier pour mettre en images des scènes de sexe. Avec tout de même plus de nudité que dans les After, bien plus soft à côté. Mais une scène en particulier a fait réagir les spectateurs.

Une scène intime entre Ares, Raquel et... Apolo !

Bien avant que Raquel et Ares ne passent véritablement à l'acte, ils partagent ensemble des moments intimes. Ensemble, mais pas que. En effet, après une trentaine de minutes, Raquel rentre chez elle avec Apolo, le jeune frère d'Ares, complètement ivre. Le garçon va de lui-même s'endormir dans le lit de la jeune fille. Arrive alors Ares qui propose naturellement que tous les trois s'allongent et dorment ensemble. Les voilà collés les uns aux autres, avec Raquel entre les deux frères.

Et tandis qu'Apolo est totalement inconscient, Ares s'en va glisser sa main entre les cuisses de Raquel. Sympa le frangin ! S'en suit donc cette séquence très gênante, avec en plus Ares qui tient (avec son autre main, on précise), la main de son frère pendant qu'il dort. On se demande évidemment pourquoi Marçal Forés, le réalisateur d'À travers ma fenêtre, a fait ce choix. En tout cas, les internautes n'ont pas manqué de réagir sur Twitter.

Ou encore notre préféré, ce "Justice pour Apolo" qui fait quand même bien rire.

À travers ma fenêtre est actuellement disponible sur Netflix.