À voir gratuitement : un thriller traumatisant avec une Isabelle Huppert monumentale

Sensation de l'année 2016, le thriller psychologique de Paul Verhoeven "Elle" offre à Isabelle Huppert l'opportunité d'une performance monstrueuse, avec laquelle l'actrice porte son art de l'ambiguïté à son paroxysme. Un grand film à (re)voir sans hésiter, disponible en streaming gratuitement jusqu'au 30 août.

"Elle" va vous traumatiser

Si les grandes plateformes américaines comme Netflix, Disney+ ou encore Prime Video sont les premiers acteurs du streaming, certaines plateformes permettent aussi de s'offrir du grand divertissement cinématographique à la maison, avec une différence fondamentale : leur accès est gratuit. C'est le cas par exemple de la plateforme France TV, service de streaming de France Télévisions qui permet de regarder les chaînes du groupe en direct mais aussi de retrouver tout un catalogue de films et séries disponibles gratuitement. L'occasion donc de pouvoir (re)découvrir quelques pépites, dont l'exceptionnel thriller Elle, tout juste arrivé sur France TV.

"Elle", c'est Isabelle Huppert dans le rôle de Michèle Leblanc, une businesswoman accomplie et qui gère avec son associée et amie Anna une société de jeux vidéo. Sa vie bascule quand un homme masqué s'introduit chez elle et la viole. Alors qu'elle croyait tout contrôler, elle va sombrer dans une sorte de paranoïa. Elle dort avec une arme sous l'oreiller, entend des bruits et surtout se met à soupçonner son entourage et son personnel qu'elle fait espionner. Croyant pouvoir tout régler, elle préfère ne pas porter plainte. Ce n'est ainsi que des semaines plus tard qu'elle révèle ce qu'il lui est arrivé à ses amis et à Richard, son ancien compagnon...

Cruauté, génie et immense succès

Avec Elle, Paul Verhoeven réalise certainement son film le plus dur, le plus ambigu et le plus retors, en dressant le portrait d'une femme violée qui va se révéler être toute autre qu'une fragile victime. En gérant à sa manière le viol qu'elle a subi - et une histoire familiale qui lui a volé son innocence -, le personnage incarné par Isabelle Huppert va bouleverser sa vie et celle de ses proches en révélant toute leur ambiguïté, mettant à jour la grande folie sous-jacente à leur quotidien aisé et a priori normal.

Elle ©SBS Distribution

Il y a du génie dans l'écriture et la mise en scène du film. Comme dans l'interprétation à la fois jouissive et glaçante d'Isabelle Huppert, récompensée de son deuxième César de la Meilleure actrice en 2017 pour ce rôle. Un génie qu'on trouve aussi dans le casting qui l'entoure, avec Laurent Lafitte, Anne Consigny, Charles Berling ou encore Jonas Bloquet et Virginie Efira, tous incarnant avec brio des personnages entièrement à la merci de la folie - ou la clairvoyance - de Michèle Leblanc.

Extrêmement cruel, drôle, effrayant comme brillant dans le vice et la sexualité qui infusent intensément toutes ses images, Elle est un chef-d'oeuvre d'épouvante psychologique réaliste. Il est couronné de très nombreux prix, dont le César du Meilleur film et une pluie de récompenses pour Isabelle Huppert, distinguée d'un Golden Globe et nommée à l'Oscar de la Meilleur actrice en plus de son César.

Elle est disponible gratuitement sur france.tv jusqu'au 30 août prochain.