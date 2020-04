A24 (Midsommar, The Lighthouse) organise une vente aux enchères d'objets de ses films

A24 apporte sa contribution en ces temps de pandémie et vient d'ouvrir des ventes aux enchères pour acquérir des objets des films et séries produites par le studio. Les fans des oeuvres de celui-ci pourront trouver des pièces intéressantes, à condition d'y mettre le prix.

Plus qu'un studio de production, A24 est devenu un label, une marque. Chaque année, il est derrière des petites bombes qui font fureur. Une partie de ce qui se fait de mieux dans le cinéma indépendant provient de lui, à tel point qu'une sorte d'aura s'installe autour des productions dans lesquelles il est impliqué. De The Lighthouse en passant par Midsommar, The Florida Projet, American Honey ou Moonlight, on peut citer tant de projets qui ont fait parler d'eux pour d'évidentes qualités à chaque fois. En ces temps difficiles où le coronavirus a bouleversé tant de choses dans notre quotidien, A24 veut essayer d'agir à son échelle et vient de lancer des ventes aux enchères dont les gains seront versés à des associations caritatives new-yorkaises aidant les travailleurs en première ligne, comme les soignants. Un geste à saluer.

Des produits A24 pas à n'importe quel prix

Pour découvrir ce que ces enchères réservent, il suffit simplement de se rendre sur le site d'A24 dans la partie "Auctions" et vous pourrez voir quels produits sont actuellement disponibles. On y trouve notamment le fameux sweat pourpre de Rue dans Euphoria, la planche de skate de 90's ou encore les tapis des personnages d'Hérédité. Tout ça a déjà un prix. À l'heure où on écrit ces lignes, il reste quinze jours et le pull est concerné par une enchère à 6000 dollars, quand les tapis sont à 5000 et 4000 dollars. Des objets qui ne sont pas à la portée de toutes les bourses, mais cela fait plaisir de voir les prix grimper pour une bonne cause.

D'autres produits seront prochainement mis aux enchères. Il reste du lourd, notamment la robe fleurie que porte Florence Pugh à la fin de Midsommar et des accessoires de The Lighthouse (dont la sirène en bois). Les objets de Midsommar seront mis aux enchères à partir du 27 avril, et ceux de The Lighthouse le 11 mai. Notre petit doigt nous dit que le très particulier vêtement du film d'Ari Aster risque de s'arracher à un prix fou... Alors si vous avez envie de tenter votre chance et vous offrir un memorabilia unique, tout en effectuant une bonne action, rien ne vous empêche d'entrer aussi dans les enchères.