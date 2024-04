Plusieurs blessés lors du tournage du nouveau film d'Eddie Murphy

Un accident spectaculaire entre deux véhicules est survenu sur le tournage de "The Pickup", nouveau film d'Eddie Murphy produit par Amazon MGM Studios. Plusieurs membres de l'équipe de tournage ont été blessés.

Spectaculaire accident sur le tournage de The Pickup

Les images diffusées par le New York Times sont impressionnantes. Alors que la seconde équipe de tournage du film The Pickup, futur film Amazon Studios avec les stars Eddie Murphy, Keke Palmer et Pete Davidson, répétait une séquence, un spectaculaire accident est survenu. L'accident, qui s'est déroulé à Atlanta le 20 avril, concernait deux véhicules roulant côte à côte, un SUV et un fourgon blindé. Soudainement, le fourgon s'est rabattu sur le SUV, avant que les deux véhicules ne quittent la route et se renversent. Plusieurs membres de l'équipe ont été légèrement blessés, et deux ont été hospitalisés.

Tournage The Pick Up ©NYT

Une cascade qui tourne mal

Un porte-parole d'Amazon MGM Studios, qui produit le film The Pickup, a déclaré via un communiqué :

Malheureusement, la séquence ne s’est pas déroulée comme prévu et plusieurs membres de l’équipe ont été blessés. Nous sommes encore en train de rassembler les faits sur ce qui s’est passé, mais nos pensées vont avant tout à ceux qui se rétablissent. Le bien-être de l'équipe entière et du casting est notre première priorité. Toutes les mesures de sécurités ont été auparavant revues et appliquées pendant le tournage de la séquence.

Il semblerait ainsi qu'une collision entre les deux véhicules étaient bien prévue, mais celle-ci ne s'est pas déroulée comme planifiée. Pour le moment, les causes de l'accident n'ont pas été dévoilées. Ni Eddie Murphy ni d'autres membres du casting n'étaient là ce jour. Selon l'AP, en dépit de cet accident, heureusement moins grave qu'il n'y paraît pour les membres de l'équipe impliqués, le tournage du film réalisé par Tim Story devrait se poursuivre, sans connaître de retard.