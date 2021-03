Ace Ventura : un nouveau film serait en préparation

L'ami des animaux le moins recommandable du monde va revenir sur nos écrans. À notre plus grande surprise, un nouveau long-métrage "Ace Ventura" est en préparation avec le soutien d'Amazon. Jim Carrey va-t-il reprendre l'un de ses rôles les plus populaires ?

Le come-back d'Ace Ventura

Jim Carrey a explosé dans les années 90 avec les sorties consécutives d'Ace Ventura, détective pour chiens et chats et The Mask. Peu de temps après ces deux succès, il est revenu dans la peau d'Ace Ventura avec un second épisode en Afrique. Les amateurs de comédies délicates ne sont pas la cible de ces films où l'acteur en fait des caisses avec des gags parfois (souvent ?) très lourds. Personnage atypique, il est spécialisé dans la recherche d'animaux et se retrouve régulièrement dans des situations cocasses. Un troisième Ace Ventura a vu le jour en 2008, sous la forme d'un téléfilm et sans Jim Carrey. Un prolongement tombé très justement dans les limbes de l'oubli.

Après une longue période d'absence, figurez-vous que le détective va faire son retour !

Ace Ventura en Afrique ©Warner Bros. Entertainment

La nouvelle est tombée lors d'une interview de l'équipe de la boîte de production Morgan Creek chez ParkCircus. On apprend que la firme est en train de travailler sur un vrai troisième épisode en collaboration avec Amazon. Un projet qui aurait été réclamé par de nombreux fans ces derniers mois. Les scénaristes de Sonic, Patrick Casey et Josh Miller, sont désignés pour définir cette nouvelle histoire.

Avec ou sans Jim Carrey ?

Aucun nom de réalisateur n'est avancé ni la possible implication de Jim Carrey. C'est l'énorme point d'interrogation qui risque de conditionner les attentes du public. La déception sera grande si ce génie de la comédie n'est pas de la partie pour ce retour prévu dans les salles obscures. On dira même que son absence pourrait être préjudiciable. Dans ce cas, la comparaison risque de faire mal à celui qui peut lui succéder. Le bon sens voudrait que ce Ace Ventura 3 se fasse en sa présence. L'acteur ne tourne pas énormément mais il était justement à l'affiche de Sonic en Dr Robotnik et on l'a vu reprendre l'un de ses rôles les plus célèbres en 2014 dans Dumb and Dumber De. Deux indices qui sont synonymes d'espoir.