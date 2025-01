Ad Vitam : une suite au film Netflix est-elle possible ?

Depuis son arrivée sur Netflix, "Ad Vitam", le film d'action porté par Guillaume Canet, captive les spectateurs et se hisse en tête du classement mondial. Alors que le film connaît un succès retentissant, la question d'une suite se pose. Voici ce qu'ont déclaré le réalisateur Rodolphe Lauga et l'acteur principal à ce sujet. ATTENTION ! CET ARTICLE CONTIENT DES SPOILERS SUR LA FIN DU FILM !

Ad Vitam : le nouveau succès français sur Netflix

Depuis sa sortie sur Netflix le 10 janvier 2025, Ad Vitam, le thriller d'action avec Guillaume Canet, suscite l'engouement des spectateurs. En effet, il est actuellement le film numéro 1 dans le monde, et pourrait bien rejoindre Sous la Seine, ou encore Balle perdue dans la liste des titres français ayant cartonné à l'international.

Réalisé par Rodolphe Lauga, Ad Vitam met en scène Guillaume Canet dans le rôle de Franck Lazarev, un ancien membre du GIGN confronté à l'enlèvement de sa femme enceinte, Léo (Stéphane Caillard). Le film se conclut sur une note positive, avec la libération de Franck et ses retrouvailles avec Léo et leur fille.

Cependant, la présence persistante de menaces potentielles laisse entrevoir des possibilités narratives pour une éventuelle suite. Cette fin ouverte pourrait servir de tremplin à de nouvelles aventures pour Franck, confronté à d'autres défis liés à son passé tumultueux.

Les déclarations de Rodolphe Lauga et Guillaume Canet

Interrogé par Télé-Loisirs, Rodolphe Lauga, le réalisateur d'Ad Vitam, s'est montré réservé quant à la possibilité de prolonger l'intrigue du film. Selon lui, l'histoire de Franck Lazareff a été pensée comme un récit autonome et complet.

"Le film est quand même clos, donc nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Je trouve toujours cool de pouvoir se dire que c'est une possibilité de faire une suite, mais ce n'est pas une obligation."

Le cinéaste a également confié ne pas avoir réfléchi à des pistes concrètes pour un second volet :

"Non, je n'ai rien imaginé. Vous savez, les choses sont allées très vite. On a fini de tourner le 21 juin 2024. Ça fait donc tout juste sept mois qu'on a terminé le tournage et il sort déjà sur Netflix. C'est extrêmement rapide, j'ai l'impression que ça a été qu'un rush. Il est un peu tôt pour se projeter dans autre chose."

Ces propos indiquent que, du côté de la réalisation, aucun projet concret de suite n'est envisagé à court terme.

De son côté, Guillaume Canet, acteur principal, mais aussi co-scénariste du film, affiche un point de vue bien plus enthousiaste. Lors d'une déclaration (via AlloCiné), il a révélé avoir envisagé dès le départ l'idée d'une suite :

"C’est une possibilité ! Il y avait en tout cas de ma part dès le début l’idée de se dire que nous pourrions en effet les revoir."

Canet, qui a marqué le public par son interprétation intense et ses scènes d'action spectaculaires, se dit même prêt à reprendre son rôle :

"Maintenant, cela dépend entièrement de la manière dont le public va accueillir Ad Vitam, mais ça me plairait vraiment d’y retourner, tant que je suis suffisamment en forme pour assurer les scènes d’action... Avant d’avoir des rhumatismes."