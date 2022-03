Adam à travers le temps : avez-vous repéré cette référence à Deadpool ?

"Adam à travers le temps" est le nouveau blockbuster de Netflix dans lequel s'illustre Ryan Reynolds. L'acteur est notamment connu pour incarner l'anti-héros Deadpool et, comme une évidence, une référence au personnage s'est glissée dans le film.

Adam à travers le temps : Ryan Reynolds brille sur Netflix

Sorti le 11 mars dernier sur Netflix, le long-métrage Adam à travers le temps se présente comme une grosse production originale de la plateforme. On sait que le service de SVOD mise beaucoup sur le contenu inédit et cherche à collaborer avec des noms connus. Ce qui est le cas ici puisque le rôle principal est tenu par Ryan Reynolds. Un acteur qui s’est déjà illustré sur Netflix avec 6 Underground et Red Notice.

Adam à travers le temps lui permet de retravailler avec Shawn Levy, un réalisateur avec lequel il a tourné le fort sympathique Free Guy. Leur seconde collaboration est du même acabit. Adam à travers le temps convoque un esprit rétro et revendique une envie de développer des personnages attachants.

Adam à travers le temps ©Netflix

S’il ne marquera pas l’histoire de la science-fiction, le film permet néanmoins de passer un bon moment. Il raconte ainsi comment Adam, fils d’un brillant chercheur (Mark Ruffalo), remonte dans le temps pour retrouver son père. Son plan ne se passe pas exactement comme prévu et notre héros fait la rencontre d’une version plus jeune de lui-même.

Une référence à Deadpool cachée dans le film

Il y a peu, on a appris que Shawn Levy s'occupera de la réalisation de Deadpool 3. En conséquence, il retrouvera Ryan Reynolds pour une troisième collaboration. Ce choix est intéressant, sur le papier, même si on attend de voir comment Disney (qui pilote le personnage depuis le rachat de la Fox) va gérer tout ce qui touche à la violence et à la vulgarité - une distribution sous la bannière 20th Century Studios apparaît ainsi comme une évidence.

Shawn Levy savait-il qu'il allait réaliser Deadpool 3 en travaillant sur Adam à travers le temps ? Difficile à dire. Mais on peut croire à cette hypothèse car un easter egg s'est glissé dans la dernière partie du film. Lorsque les deux Adam jouent avec leur père dans le jardin, on peut voir qu'un sticker Deadpool est collé sur le coffre à jouets, ainsi qu'un autre de Hulk.

Adam à travers le temps ©Netflix

Les fans de Marvel friands de théories pourront aisni penser que les deux personnages vont se côtoyer à l'avenir. De notre côté, on préfère y voir une simple référence liée à Mark Ruffalo, l'actuel interprète du super-héros vert dans le MCU.