Adam à travers le temps : Ryan Reynolds voyage dans le passé dans la nouvelle bande-annonce

Prochaine grosse production originale de Netflix, "Adam à travers le temps" propulse Ryan Reynolds dans le passé à la rencontre de son père. Ce long-métrage de science-fiction se dévoile dans une nouvelle bande-annonce à quelques jours de sa mise en ligne.

Adam à travers le temps : le nouveau blockbuster Netflix avec Ryan Reynolds

Quelque temps après la sortie de Red Notice sur Netflix, la plateforme s'associe de nouveau avec la star Ryan Reynolds pour une nouvelle production originale. L'acteur, que l'on ne présente plus, sera la tête d'affiche d'Adam à travers le temps, un film de science-fiction mis en scène par Shawn Levy. L'histoire suivra Adam, un voyageur spatial qui retourne dans le passé pour rencontrer une version de lui, plus jeune. Avec son double, il se lance dans une quête dangereuse afin de retrouver son père décédé. Il croisera également sa mère, elle aussi plus jeune, et trouvera sur son chemin des adversaire coriaces.

Un postulat de base qui ne déborde pas franchement d'originalité mais l'entreprise a l'air de posséder un certain capital sympathie. En plus de Ryan Reynolds, de beaux noms figurent au casting, comme Jennifer Garner, Mark Ruffalo ou encore Zoe Saldana. Le jeune Adam est, quant à lui, incarné par Walker Scobell.

Une bande-annonce pleine d'action et d'humour

Le film doit être mis en ligne le 11 mars prochain et la promotion entre dans sa phase finale avec une toute nouvelle bande-annonce. L'occasion de découvrir des images inédites et d'apercevoir quelques scènes d'action. Au niveau de la direction artistique, on ne sent pas une originalité débordante ni une grande virtuosité dans la mise en scène. Il faudra certainement prendre Adam à travers le temps comme un blockbuster facile d'accès pour toute la famille. Netflix n'a pas l'intention d'aller draguer les experts pointus à la recherche d'une SF élaborée et exigeante.

Adam à travers le temps ©Netflix

De son côté, Ryan Reynolds récite une partition qu'il connaît bien, à savoir celle du héros qui ne maîtrise pas tout et qui a un petit côté gauche. L'action est enrobée d'humour et on devine un brin d'émotion dans la relation entre les deux Adam. À voir ce qu'il en ressortira au final mais de nombreux arguments sont réunis pour que le long-métrage fasse de belles audiences.