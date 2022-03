Adam à travers le temps : une suite est-elle possible ?

Après nous avoir offert "Free Guy", le duo Shawn Levy-Ryan Reynolds est de retour avec "Adam à travers le temps", sorti cette fois sur Netflix. Le réalisateur s’est exprimé sur la possibilité de voir une suite de son long-métrage être mise en chantier.

Quelle réception pour Adam à travers le temps ?

Netflix a dévoilé son nouveau film, Adam à travers le temps. Porté par Ryan Reynolds, le film raconte l’histoire d’un pilote qui voyage dans le temps. Arrivant du futur, il débarque à notre époque. Il va alors trouver le garçon qu’il était, ainsi que son père, pour sauver le futur. Il est encore trop tôt pour savoir si le long-métrage fera un bon score d’audience sur Netflix. Mais il a pour le moment reçu des critiques plutôt positives.

Adam à travers le temps ©Netflix

À l’heure où ces lignes sont écrites, Adam à travers le temps a obtenu le score de 70% parmi les journalistes sur le site spécialisé Rotten Tomatoes. Quant aux spectateurs, ils lui ont jusqu’à présent octroyé la note de 85%. Les débuts du film sont donc encourageants pour Netflix. Si sa réception continue d’être bonne sur le plus long terme, on peut penser que la plateforme de streaming envisagera une suite. Car elle a l’habitude de le faire pour ses productions qui rencontrent du succès.

Shawn Levy ne veut pas faire de suite

Le réalisateur d’Adam à travers le temps a d’ailleurs été interrogé par IndieWire sur la possibilité de voir une suite à son long-métrage. Mais il est allé à contre-courant de ce que l’on entend souvent de la bouche des cinéastes. Shawn Levy a ainsi révélé qu’il préférait ne pas donner de suite à son histoire. Car il est satisfait de la manière dont le film se termine :

Quand nous avons montré les premiers montages du film à Netflix, ils l’ont tellement aimé que la question d’une suite a été évoquée. Et Ryan et moi en avons parlé, et nous avons tous les deux dit, ‘Vous savez quoi ? Ce film est exactement ce que l’on voulait faire, et je pense qu’on va juste ne pas y toucher.’ Netflix ne nous a jamais mis la pression pour mettre une fin plus ouverte. Mais je suppose que si on me forçait vraiment à le faire, je pourrais avoir des idées pour des suites d’Adam à travers le temps. À l’heure actuelle, je ne veux pas me lancer là-dedans parce que ce film se termine exactement de la manière que je voulais, qui est ce mélange de chaleur et de pleurs, mais aussi d’espoir. Je veux garder cette fin.

Des propos à relativiser

Malgré les dires du cinéaste, on imagine que Netflix pourrait quand même envisager une suite. Comme évoqué plus haut, cela sera sans doute le cas si de nombreux abonnés plébiscitent Adam à travers le temps. La plateforme de streaming pourrait alors proposer une grosse somme d’argent à Levy pour le convaincre de revenir sur sa décision. D’autant que ce dernier concède qu’il ne devrait pas avoir trop de mal à trouver des idées pour une ou même plusieurs suites.

Shawn Levy ©Getty Images

Si elle paraît moins probable, une autre solution est envisageable. Il est possible que Netflix confie le scénario et la réalisation d’un nouvel opus d’Adam à travers le temps à un autre réalisateur si Levy campe sur ses positions. Les propos de ce dernier sont donc à prendre avec précautions. Mais lui et Ryan Reynolds ont bel et bien pensé le projet comme un seul film. On pourrait donc devoir se contenter seulement de celui-ci.