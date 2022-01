Adam Mckay va produire un film sur l'assaut du Capitole

Le 6 janvier 2021, des partisans de Donald Trump pénétraient dans le Capitole pour tenter d'empêcher la certification de l'élection de Joe Biden. Un jour de drame national pour les États-Unis, et des heures pendant lesquelles la première démocratie du monde a vacillé. Adam McKay va produire un film sur ce jour mémorable.

L'assaut du Capitole, le jour où la démocratie américaine a vacillé

Jusqu'au bout de son mandat de 45e président des États-Unis, mandat aussi historique qu'absurde, Donald Trump aura mis en danger la première démocratie du monde. Le 6 janvier 2021, alors que la certification des résultats de l'élection présidentielle de novembre 2020, qui ont désigné Joe Biden comme nouveau président, doit avoir lieu, Donald Trump incite ses partisans à bloquer cette ultime étape. Des milliers de ses participants se rassemblent alors à Washington et partent à l'assaut du Capitole - siège du Congrès et équivalent de notre Assemblée nationale -, débordent les forces de l'ordre et y pénètrent par effraction.

Considéré par beaucoup d'observateurs comme une insurrection, voire du terrorisme "intérieur", cet événement constitue aux États-Unis la plus grave attaque "domestique" depuis la Guerre de Sécession, qui eut lieu entre avril 1861 et avril 1865. Les images de ce jour ont fait le tour de la planète et glacé le sang des américains comme celui du monde entier. Après plusieurs heures d'émeutes, la certification reprend son cours et le vice-président Mike Pence peut dans la nuit officialiser l'élection du nouveau président Joe Biden. Comme annoncé par Deadline, cet événement historique va faire l'objet d'un film, produit notamment par Adam McKay.

Adam McKay et Jennifer Lawrences ur le tournage de Don't Look Up ©Niko Tavernise / Netflix

Le scénariste de Capitaine Phillips à la réalisation

C'est Billy Ray, scénariste de renom et par ailleurs réalisateur, qui réalisera ce film. Il est connu pour l'approche journalistique de son travail. Il a notamment travaillé sur les scénarios de Hunger Games, Jeux de Pouvoir et Gemini Man, et écrit ceux de Capitaine Phillips et de Le Cas Richard Jewell. Récemment, il a scénarisé et mis en scène la mini-série The Comey Rule, basée sur les mémoires de James Comey, ancien directeur du FBI. Celles-ci relatent l'élection de 2016 et les premiers mois de la présidence Trump. Très affecté par l'assaut du Capitole, il s'était rendu dans les jours suivants à Washington pour rencontrer et interviewer des participants à l'événement. Son objectif était en effet de capter les témoignages et les souvenirs les plus authentiques frais possibles. Comme il l'a ainsi déclaré à Deadline :

L'objectif était d'avoir la vue plus directe de ce jour mémorable, au sujet de manifestants qui sont devenus des émeutiers et de policiers devenus des gardiens de la démocratie. Quelqu'un d'autre peut raconter l'histoire du chaos à la Maison Blanche de ce jour. Moi je voulais rester dans les tranchées.

Initialement, Billy Ray avait le projet de raconter ce jour avec une mini-série, déjà écrite. Il a tout repris pour en faire finalement un film. Sa perspective se situe exactement dans celle d'Adam McKay. Celui-ci, après Don't Look Up, va donc produire un récit sur cet événement américain de très grande importance.

La rigolade est bien terminée pour Adam McKay

Le temps de la pure comédie est donc bien révolu pour le réalisateur de The Big Short et Vice. Maintenant, ses réalisations et productions traitent avec réalisme d'événements politiques, économiques et sociaux contemporains. S'il laisse toujours une place à l'humour noir et à son sens de la comédie, son "nouveau" cinéma offre une matière documentaire dont il souhaite qu'elle fasse réagir le public. Il a ainsi produit la série Succession et le documentaire Q: Into the storm, une plongée dans la sphère conspirationniste et le groupuscule QAnon. Pour le projet de film sur l'assaut du Capitole, il ainsi déclaré :