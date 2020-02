Adam Sandler signe pour quatre nouveaux films avec Netflix

Vous avez aimé ? Partagez :

Netflix et Adam Sandler ont signé un nouveau deal pour développer ensemble quatre nouveaux films. Après le succès de « Muder Mystery », il s’agira vraisemblablement de nouvelles comédies.

Convaincu par le succès de Murder Mystery, film sorti l’été dernier dans lequel Adam Sandler et Jennifer Aniston se donnaient la réplique, Netflix a décidé de s’associer de nouveau avec le comédien américain pour quatre nouveaux long-métrages.

Récemment apparu dans un autre film distribué par le service de streaming, Uncut Gems, pour l’un de ses premiers rôles dramatiques, et acclamé par la critique, l’acteur habitué aux comédies et sa société de production, Happy Madison Productions, ont signé un nouveau deal pour développer quatre nouveaux long-métrages dans lesquels Sandler jouera. C’est le média américain Deadline qui a confirmé l’information.

Ted Sarandos, responsable du contenu de la plateforme américaine, s’est exprimé sur la nouvelle et a donné des indications quant au genre de ces prochains films :

Je ne pourrais pas être plus excité d’étendre notre partenariat avec Adam et l’équipe de Happy Madison et de provoquer plus de rires à travers le monde.

Il s’agira donc vraisemblablement d’un retour à la comédie pour l’acteur qui était pressenti pour une nomination à l’Oscar pour sa performance dans Uncut Gems.

Une collaboration fructueuse

En plus de Murder Mystery et Uncut Gems, Sandler et Netflix avaient auparavant déjà collaboré ensemble sur les films The Ridiculous 6, The Do-Over, Sandy Wexler et Mariage à Long Island. En 2018, le comédien avait également sorti son premier spectacle en 22 ans sur la plateforme.

Le service de streaming affirme que depuis la sortie de The Ridiculous 6, ses abonnés ont passé plus de 2 milliards d’heures à regarder des films dans lesquels l’acteur apparaît ! Murder Mystery a également été le film le plus populaire sorti par Netflix l’année dernière aux États-Unis. Il n’est donc pas étonnant de voir le partenariat entre les deux parties se prolonger.

En attendant ces quatre nouveaux long-métrages, on pourra voir Sandler dans deux autres comédies également produites par Netflix. Il apparaîtra dans The Wrong Missy, où il interprétera un homme qui envoie un message à la mauvaise personne pour lui proposer de passer un week-end avec lui. Il sera également à l’affiche de Hubie Halloween, dans lequel il jouera le rôle d’un employé de restaurant candide de Salem soupçonné d’avoir tué quelqu’un le soir d’Halloween.

Les dates de sorties de ces deux films n’ont pas encore été communiquées.