Netflix : dans ce trailer, une araignée géante et Adam Sandler comme vous ne l'avez jamais vu

Netflix a dévoilé la bande-annonce de "Spaceman", un film étonnant qui voit Adam Sandler partir seul dans l'espace avant que n'apparaisse une étrange créature.

Spaceman : Adam Sandler impressionne dans la bande-annonce

Lorsque le nom d'Adam Sandler est évoqué, on pense plus facilement à ses rôles comiques dans des films rarement considérés comme des chefs-d'œuvre. À l'image de Copains pour toujours (2010) ou Jack et Julie (2012). Mais l'acteur a parfois fait des écarts très intéressants dans des registres plus dramatiques. Comme avec Uncut Gems (2019) sous la direction de Josh et Benny Safdie. Et on attend désormais beaucoup de Spaceman de Johan Renck, qui se dévoile avec une bande-annonce (vidéo en une d'article).

Adapté du roman Un astronaute en Bohême (2017) de Jaroslav Kalfař, le film voit un astrophysicien partir pour une mission spatiale. Seul, il va dériver dans l'espace et ne pourra que communiquer avec la Terre par un écran. Mais la solitude va rapidement le peser et le plonger dans une dépression. Sauf que la bande-annonce prend une tournure inattendue lorsqu'une créature s'incruste dans le vaisseau : une araignée géante !

Adam Sandler - Spaceman ©Netflix

Est-ce réel ou le fruit de son imagination ? Il faudra voir le film pour le découvrir. Mais l'essentiel est ailleurs puisque l'animal va se montrer amical et réveiller des souvenirs de l'astrophysicien avec sa femme. Spaceman s'annonce en tout cas original, avec une forte puissance émotionnelle. À l'image des flashbacks entre Adam Sandler et Carey Mulligan, qui interprète sa femme. De plus, outre cette araignée géante, on retient la performance d'Adam Sandler, comme on l'a rarement vu. On repense alors à son rôle de comédien atteint d'une leucémie dans Funny People (2009).

Le film sera disponible sur Netflix le 1er mars.