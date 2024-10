Ce soir à la TV : ce film de Luc Besson a été le plus gros succès français en Chine

Ce soir Gulli diffuse "Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec" de Luc Besson. Porté par Louise Bourgoin, le film a été un succès important en Chine.

Luc Besson adapte Adèle Blanc-Sec

Au milieu des années 2000, Luc Besson s'est lancé dans un projet ambitieux en adaptant les livres Arthur et les Minimoys en utilisant une technique d'animation 3D. Le premier film est sorti en 2006, et le second en 2009. Et alors que le troisième opus de la trilogie sortait en 2010, quelques mois plus tôt, c'est une autre adaptation que mis en scène le réalisateur avec Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec (2010). Tiré de la bande dessinée éponyme de Jacques Tardi (1976), le film met en scène une romancière/détective au début des années 1910.

Dans cette aventure, elle doit tantôt enquêter sur un œuf de ptérodactyle vieux de 135 millions d'années qui a éclos et qui sème la terreur dans Paris, tantôt se rendre en Égypte dans l'espoir de réveiller un médecin momifié qui pourrait l'aider à soigner sa sœur, dans un état végétatif suite à un accident. Une quête évidemment semée d'embuches.

Adèle Blanc-Sec EuropaCorp

Louise Bourgoin, Mathieu Amalric, Gilles Lellouche ou encore Jean-Paul Rouve apparaissent dans Adèle Blanc-Sec. La comédienne tient le rôle principal d'Adèle, qu'elle rend particulièrement sympathique et énergique. Luc Besson aurait avant tout accroché à la personnalité de l'actrice, semblable d'après lui au personnage car "capable de passer du chaud au froid en un clin d’œil", tout en étant "moins folle" que l'héroïne. Libération avait d'ailleurs mis en avant la performance de Louise Bourgoin, "inattaquable en tant que mademoiselle Blanc-Sec: drôle et chieuse à la fois".

Un succès important... en Chine !

Assez bien reçu par la presse (une moyenne de 2,8/5 sur Allociné) et le public français (1,6 million d'entrées), Adèle Blanc-Sec est aussi parvenu à attirer l'attention à l'étranger. Dans les pays francophones, comme la Belgique, la Suisse ou au Québec, mais pas que. Si les États-Unis n'ont sorti le film que deux ans plus tard directement en DVD, en Chine, le long-métrage a eu un vrai succès dans les salles.

En seulement deux semaines d'exploitation en Chine, le film rapporta 5,5 millions d'euros de recettes. Puis, avec près de 2 millions d'entrées, Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec est devenu "le plus gros succès pour un film de langue française sur ce territoire" annonçait UniFrance. Plusieurs films ont fait mieux en Chine, mais il s'agit de co-production et d'œuvres qui ne sont pas en langue française. Comme Lucy qui dépassa les 7 millions d'entrées, ou encore Le Dernier loup de Jean-Jacques Annaud, co-production franco-chinois qui cumula 12 millions d'entrées.

En tout, Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec rapporta plus de 33 millions de dollars de recettes dans le monde.