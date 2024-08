Avant La Vie d'Adèle, Adèle Exarchopoulos était déjà remarquable dans ce film passé inaperçu en salles et à voir gratuitement

En 2013, quelques mois avant "La Vie d'Adèle", le drame familial "Des morceaux de moi" avec Adèle Exarchopoulos sortait sur les écrans. Un film méconnu à rattraper sur France TV.

Des morceaux de moi : un film inconnu avec Adèle Exarchopoulos

Si Adèle Exarchopoulos est aujourd'hui une des actrices françaises les plus connues, c'est en grande partie grâce à La Vie d'Adèle (2013) d'Abdellatif Kechiche qui la révéla. L'adaptation de Le bleu est une couleur chaude de Jul' Maroh remporta la Palme d'or au Festival de Cannes, avant que la comédienne ne reçoive le César du meilleur espoir féminin. Le succès du film lança sa carrière et aurait certainement pu profiter à Des morceaux de moi, un drame familial sorti quelques mois auparavant.

Après sa présentation à Cannes en mai, La Vie d'Adèle est arrivé dans les salles françaises le 9 octobre 2013. De son côté, Des morceaux de moi a été distribué au cinéma le 13 février 2013. Adèle Exarchopoulos était alors inconnue et le film, également porté par Zabou Breitman et Tchéky Karyo, n'attira que 5 316 spectateurs et spectatrices. Nul doute qu'en sortant quelques mois plus tard, ce premier long-métrage de Nolwenn Lemesle aurait pu bénéficier de la notoriété soudaine de son actrice principale.

Adèle Exarchopoulos - Des morceaux de moi ©L.C.J. Editions et Productions

C'est en effet Adèle Exarchopoulos qui mène Des morceaux de moi et marque déjà les esprits. Elle y joue Erell, une jeune fille de 17 ans qui vit avec son père peu responsable et sa mère malade qui lui impose les courses et autres tâches ménagères sans jamais lui montrer d'affection. Elle ira jusqu'à dire ne pas avoir touché le gros lot avec Erell.

Une chronique familiale qui vaut le détour

Pour s'évader de ce quotidien, lorsqu'elle ne traine pas avec Gabin, Javier et Le Majeur, des garçons gentils et un peu simplets qui s'ennuient autant qu'elle dans cette ville de province, Erell filme la vie avec un caméscope. Elle partage ainsi ses pensées devant la caméra, et interroge tantôt ses amis, tantôt ses parents sur toutes sortes de choses. Cependant, le retour de sa sœur (Adélaïde Leroux), disparue depuis 4 ans, désormais enceinte de 6 mois, va obliger cette famille à se confronter.

En adoptant le point de vue d'Erell qui capte ce quotidien avec sa caméra avant de s'en servir pour faire réagir sa famille, le film n'est pas sans rappeler Pardonnez-moi (2006) de Maïwenn. Une autre chronique familiale qui vire cependant davantage dans le chaos, là où Des morceaux de moi se montre plus calme, présentant une famille qui a encore de l'amour à donner, en dépit des rancœurs du passé. Sans être une œuvre mémorable, le long-métrage parvient à toucher par ces rapports familiaux auxquels il n'est pas difficile de se rattacher.

Des morceaux de moi ©L.C.J. Editions et Productions

Dans sa critique, Le Monde estimait justement que le film "vaut le détour pour la justesse des rapports humains qu'il expose", tandis que Les Fiches du cinéma retenait "Adèle Exarchopoulos, qui rappelle la Sandrine Bonnaire des débuts". La comédienne reste le point fort de ce film intimiste, dans lequel le naturel et la variété de jeu sont déjà notables.

Des morceaux de moi est à découvrir gratuitement sur France TV jusqu'au 31 décembre 2024.