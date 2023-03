Adèle Exarchopoulos : "incontrôlable", l'actrice a été recadrée par François Cluzet

Adèle Exarchopoulos a récemment donné la réplique à François Cluzet. La comédienne, qui était apparemment "incontrôlable", a subi les réprimandes de son partenaire.

Adèle Exarchopoulos, une grande actrice qui manque de sérieux ?

Actuellement à l'affiche du superbe Je verrai toujours vos visages mais aussi de la saison 3 de LOL : Qui rit, sort !, Adèle Exarchopoulos a récemment été invitée dans Canapé Six Places, le podcast de Léna Situations. La comédienne en a profité pour évoquer de nombreux sujets, de sa carrière à la parentalité. L'actrice a par exemple évoqué son manque de préparation pour certains rôles, dont celui qu'elle tient dans Mandibules de Quentin Dupieux. Un certain laxisme qui l'a légèrement fait paniquer lors de son arrivée sur le tournage, comme elle l'a confié à la vidéaste et influenceuse :

Le jour où j'arrive, je me dis : "Mais t'es malade. C'est comme si tu allais au plus grand exam' de ta vie et que tu n'as pas révisé". Mais c'est vrai que je ne suis pas dans la théorie. Il faudrait que je me trouve une méthode de travail.

Chloé (Adèle Exarchopoulos) - Je verrai toujours vos visages ©STUDIOCANAL

Un manque de sérieux qui ne l'empêche pas de livrer des performances poignantes, comme dans le film de Jeanne Herry, même si la comédienne a reconnu :

Dans ma tête, j'ai toujours 4 ans et demi. Je ne vais pas mentir.

"Grondée" par François Cluzet

Sa difficulté à se concentrer provoque "énormément de fous rires", ce qui lui a récemment valu les remontrances de François Cluzet sur un tournage. Ne précisant pas de quel projet il s'agissait (probablement Un métier sérieux de Thomas Lilti), Adèle Exarchopoulos a raconté :

Sur un plateau, c'est horrible. Je me suis fait gronder par François Cluzet la dernière fois. Je lui ai dit : "Tu sais que mon père, il m'a même jamais parlé comme tu m'as parlé".

L'actrice n'en a cependant pas voulu à son partenaire, qui l'a apparemment recadrée avec bienveillance :